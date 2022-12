Kniha vypravuje o dobrodružné plavbě přes Atlantik, během níž objevuje dvoučlenná posádka, kterou tvoří táta – kapitán – a jeho desetiletý syn Dejv, krásy i nástrahy moří a oceánu. Čtenáři se seznamují s každodenním životem na lodi a zažívají s hrdiny i dramatické situace, jako plavbu v bouři nebo nepříjemné setkání se skutečnými piráty. Kniha je určena především pro děti školního věku, které se dozvědí spoustu zajímavostí o jachtingu, o meteorologii, o živočiších i o zemích, kterými oba mořeplavci proplouvají.

Zdroj: ČSJ

„Pracoval jsem na knize o jachtařské psychologii. Napsal jsem přes 80 stránek, ale dál to nešlo. Nemám počítač, internet, zdroje. V sešitech je tolik vsuvek, že už je to totální chaos. Místo toho jsem se rozhodl napsat příběh pro své děti, Dejva a Lolinku. Psal jsem a kreslil k tomu ilustrace a Lucie to dětem, jak to přicházelo poštou, četla,“ vzkázal z vězení bývalý skvělý sportovec, který se samozřejmě křtu zúčastnit nemohl.

„Dětem se to moc líbilo a já jsem si říkala, že když si s tím dal takovou práci a fakt tam bylo spoustu emocí, hezkých příběhů, že by za to možná stálo to sepsat, aby si to přečetlo víc lidí,“ doplnila Lucie Křížková. „Nakonec jsme se shodli, že by to mohlo vyjít i knižně, což se právě stalo. Snad se příběh i obrázky budou líbit,“ doufá Křížek. „Pro mě je kniha vyznáním citu k mé milované rodině, ale také důkaz toho, že jsem ten vynucený pobyt za mřížemi jen nepromarnil a vzniklo z toho snad i něco dobrého,“ uzavřel známý Plzeňan.