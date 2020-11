Policejní komisař ve čtvrtek zahájil trestní stíhání šestadvacetiletého muže, kterého obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

„Šestadvacetiletý muž si během letošního roku obstarával drogu pervitin a ten pak distribuoval dalším osobám, mimo jiné prostitutkám na trase Havlovice, Babylon a Folmava. Prodal nejméně 47 dávek pervitinu a přišel si tak minimálně na 35 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Drogy distribuoval i přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu v Tachově v roce 2017 uznán vinným ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let se zkušební dobou tří let (do prosince 2020).

Pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky byl obviněn za to, že letos 13. července před desátou hodinou dopoledne jel v motorovém vozidle tovární značky Citroen a ujížděl hlídce policistů Obvodního oddělení Domažlice z obce Újezd Pila, přes obec Babylon ve směru k bývalému hraničnímu přechodu Folmava.

„Nereagoval na zvukové a světelné znamení policistů, přejížděl do protisměru, nebezpečně předjížděl v nepřehledných úsecích a svým jednáním a jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Nebezpečnou jízdu ukončily donucovací prostředky k násilnému zastavení vozidla. Řidič vyjel mimo pozemní komunikaci na přilehlou louku a havaroval,“ popsala mluvčí událost.

Zdroj: Youtube

Policisté řidiči provedli orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, reagoval pozitivně na přítomnost pervitinu ve slinách. Řidič byl zajištěn a převezen do domažlické nemocnice, kde se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. Provedeným znaleckým zkoumáním byl v jeho krvi prokázán metamfetamin.

Kriminalisté spolu se spisovým materiálem doručili státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce dnes návrh státního zástupce akceptoval, a tak je obviněný již ve vazební věznici.