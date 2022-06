Hra o čas

Ani letošní pokus nevypadal ze začátku optimisticky. Pro zdar umělého oplodnění je nutné získat plnohodnotné sperma. To se kontroluje pod mikroskopem a poté se musí přesně vyčíhat čas, kdy je samice připravena na páření, což se tentokrát lehce komplikovalo. Nakonec se však ledy pohnuly a orlice snesla dvě vejce. O to větší šok přinesla sokolníkovi pravidelná kontrola hnízda, kdy se ukázalo, že v jednom vejci je díra, která způsobila jeho prasknutí po obvodu na obou stranách. Přišla hra o čas. „Naštěstí znám odborníky, neváhal jsem a volal kamarádovi z Roupova,“ vylíčil své reakce po zjištění stavu vejce sokolník.

Vejci zpočátku nedávali žádnou naději. Sokolník Aleš Hollý z Kladrub požádal o pomoc kamaráda. Spojili síly a stal se zázrak.Zdroj: Monika Šavlová, Aleš Hollý

Když ho pak smutný z celé situace do Roupova dovezl, nedávali s kolegou vejci žádnou naději. „Díky zkušenostem se nakonec kamarád rozhodl, že už není co ztratit, můžeme pouze získat. Pustil se do práce a vejce prostě a jednoduše zalepil. Tohle je vždycky hop nebo trop, on se opravdu vyzná, ale není čaroděj. Má za sebou tisíce zachráněných vyklubaných ptáků, ale také několik stovek mrtvých mláďat, kterým již pomoci nedokázal,“ líčí Deníku Aleš Hollý.

Policejní pes Elan vystopoval zloděje

Sokolnický deníček pomáhá

„Každý pořádný sokolník si píše deníček, zaznamenáváme i zdánlivé maličkosti. Nikdy nevíte, jakou informaci budete potřebovat,“ vysvětluje. „Často jsou to doslova slohové práce o každém vejci, které se tentokrát opravdu hodily.“

Vejci zpočátku nedávali žádnou naději. Sokolník Aleš Hollý z Kladrub požádal o pomoc kamaráda. Spojili síly a stal se zázrak.Zdroj: Monika Šavlová, Aleš Hollý

Opravené vajíčko uložil roupovský sokolník zkušeně do své líhně a přidal i druhé, které mu pro jistotu Hollý dovezl také. Pravidelné kontroly ukázaly, že se mládě dobře vyvíjí. Díky sepsaným informacím tak mohl určit čas, kdy se mládě bude chtít vyklubat.

V tu chvíli ale vyvstal další problém. Když se malý neopeřený prcek rozhodl pohlédnout na svět, ukázalo se, že nemá sílu slepenou skořápku rozklovnout. „Kolega dobře věděl, že jestli se mládě nedostane ven včas, zemře. Proto ho začal pomalu vyloupávat sám. Opravdu trefil čas, kdy to bylo ideální. Rozhodovaly hodiny,“ obdivuje práci kamaráda Aleš Hollý.

Cirkusový den si užili v Prostiboři děti i dospěláci

Mládě po vylíhnutí nemá vyhráno

Zázrak se povedl, a o pár dní později se stal další. Z druhého vejce se mládě vylíhlo samo bez cizí asistence a hned se mělo čile k světu. Vyhráno však zdaleka nebylo. Chov dvou mláďat v hnízdě současně je téměř nemožný. „Jsou malí, ale jsou schopni po sobě jít, do šesti týdnů musí být od sebe. O jedno se tedy starala Tara v hnízdě, druhé jsme měli doma a krmili ho sami. Mláďata jsem průběžně měnil, aby si příliš nezvykla na lidi,“ popisuje první dny orlíků šťastný majitel. „V přírodě přežívá asi v devadesáti procentech jen jedno mládě, a z toho se jich tak osmdesát procent nedožije dospělosti. Nám žijí a mají se k světu obě,“ dodává spokojeně.

Vejci zpočátku nedávali žádnou naději. Sokolník Aleš Hollý z Kladrub požádal o pomoc kamaráda. Spojili síly a stal se zázrak.Zdroj: Monika Šavlová, Aleš Hollý

Testy DNA prokázaly, že mláďata jsou páreček, samec a samička. O obě je mezi sokolníky zájem, takže jakmile dorostou, vyrazí do světa. „Dcerky budou smutné, jsou to přece jen naše první mláďata a s krmením doma obě pomáhaly, ale nám Tara a Akim (druhý sokolníkův orel, samec) stačí. Více bych již nezvládal,“ říká trochu posmutněle milovník dravců.