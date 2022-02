Západočeská univerzita je také připravena přijmout ukrajinské studenty a akademiky, kteří se v důsledku vojenského konfliktu na území Ukrajiny dostali do obtíží. Poskytne jim bezplatné ubytování na vysokoškolských kolejích a kurz češtiny. Během probíhajícího přijímacího řízení si tito studenti mohou podat přihlášku do zvoleného studijního programu, který by pak začali studovat od příštího akademického roku.

Jako výraz podpory Ukrajině vyvěsila Západočeská univerzita v kampusu na Borských polích ukrajinskou vlajku.

