„Záleží vždy na počasí, ale v tento čas je to obvyklý počet návštěvníků. Kdybychom otevřeli minulý týden, kdy bylo opravdu teplo, přišlo by asi více lidí,“ uvedla obsluha pokladny zámku Kozel.

„Kozel je náš nejoblíbenější zámek, snažíme se do něj chodit pravidelně hned první možný návštěvnický den v roce. Nevlídné počasí nám moc nevadí. Hlavně, že je po dvou letech zase otevřeno bez omezení,“ řekla jedna z návštěvnic zámku Kozel.

Omezený návštěvnický provoz během pandemie koronaviru vedl spolu s růstem cen za energie ke zvýšení vstupného na státních památkách v kraji. Zdražilo se o 30 korun. „Snížilo se naopak vstupné pro děti a mládež až do 24 let. Děti do 6 let mají nadále vstup zdarma a rovněž ukrajinští uprchlíci budou mít na památky NPÚ vstup zdarma,“ informoval kastelán zámku Kozel Jan Polívka.

„Stačí, když se dotyčný prokáže ukrajinským pasem nebo občankou, a bude mít vstup zdarma, minimálně na základní okruh. Všichni návštěvníci již dále nemají povinnost nosit respirátory v prostorách památkových objektů,“ řekl dále Polívka s tím, že největší letošní akcí na Kozlu bude výstava Draci a Drakobijci. „Ta bude zahájená 23. dubna a potrvá až do konce září. Lidé se seznámí s plastikami mýtických draků v „životní“ velikosti, drakobijců oděných ve zbroji, jejich zbraněmi a trofejemi. Výstava je určena pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. Lidé se dále mohou těšit opět také na letní kino, divadlo pod otevřeným nebem nebo oblíbené jarmarky,“ dodal kastelán.