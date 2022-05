Kateřina Pavlíková z Čedoku uvedla, že nyní padají rekordy, jak u poznávacích, tak i u pobytových zájezdů. „Prodeje jsou aktuálně vyšší než před pandemií. Za duben jsme dosáhli největšího rekordu prodejů v novodobé historii Čedoku, prodali jsme o 300 procent zájezdů více než v roce 2019, v porovnání s rokem 2021 pak o více než 400 procent, jelikož i loni v létě platila přísnější koronavirová opatření,“ upřesnila Pavlíková.

Enormní zájem potvrdila také Andrea Řezníčková z cestovní agentury Invia, která stejně jako Čedok zaznamenala nárůst o stovky procent. Největší poptávka je podle ní o osmidenní letecké zájezdy do čtyřhvězdičkového hotelu s all inclusive např. do Řecka, Turecka a Egypta.

Výrazně více lidí také letos míří do Chorvatska. „Tam je opravdu značný nárůst, oproti loňskému roku se počty rezervací zvýšily o více než 80 procent,“ vyčíslila Pavlíková.

Dobrou zprávou pro milovníky moře je, že se pobyty zatím nezdražují. „Ceny zájezdů u Čedoku zůstávají na stejné úrovni a v letošní sezóně je nebudeme zdražovat. Aktuální vývoj se nedotkne ani klientů, kteří si svůj zájezd již zakoupili, jejich uzavřené smlouvy v souvislosti s nárůstem ceny paliva upravovat neplánujeme, i přes to, že to všeobecné obchodní podmínky se souhlasem klienta umožňují,“ informovala Pavlíková.

Zdražení po letní sezoně připustil Petr Kostka z Exim Tours. „Ceny jsou stále velmi příznivé. Vzhledem k rostoucím cenám paliva už se ale v letních měsících s velkou pravděpodobností snižovat nebudou, mohly by naopak i růst,“ poznamenal Kostka.

Značná část klientů cestovek volí i dovolenou v tuzemsku. „Nejoblíbenější jsou například Krkonoše, Šumava, Jeseníky, Beskydy, ale také Praha, Západočeské lázně či různé pobyty se zážitky s ubytováním na zámcích nebo s wellness,“ dodala Pavlíková.