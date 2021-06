Ve Rokycanech meziročně při srovnání s ostatními městy v Plzeňském kraji nadprůměrně narůstá počet firem i živnostníků. V obci navíc přibývá i obyvatel, což je příslibem pro rozvoj podnikání také do budoucna. Podnikatelé mohou ocenit výhodnou polohu města, která určuje jeho vynikající dopravní dostupnost. Daň z nemovitosti se přitom stále ještě drží na podprůměrné úrovni. Radnice dobře hospodaří, o čemž svědčí v rámci regionu vůbec nejlepší hodnoty v položce likvidita, stejně jako u nákladů na dluhovou službu. Radnice vynakládá dostatečné prostředky zejména na podporu bydlení a sportu. Skvěle dopadlo město v testu elektronické komunikace, který prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje včasnost a kvalitu odpovědí od živnostenského úřadu.

„Jsem potěšený, že jsme se umístili na samém vrcholu hodnocení výzkumu. My jsme se vloni umístili na prvním místě srovnání Město pro byznys desetiletí Plzeňského kraje, takže z toho radost mám a vážím si toho. Myslím si, že Rokycany těží ze své polohy u dálnice mezi Prahou a Plzní, dopravní obslužnost i díky rekonstruované železniční trati je dobrá. Před několika lety jsme zkolaudovali jižní obchvat našeho města s tím, že jsme rozhodli o výkupu pozemků tak, aby obchvat měl vyústění buď u dálnice nebo na silnici číslo 605 mezi Rokycany a Plzní. Vytvořili jsme regulačním plánem města pozemky pro více než 550 rodinných domů, čímž bychom měli do Rokycan přilákat i dost nových obyvatel,“ říká starosta Rokycan Václav Kočí.

Krajské město se může pyšnit nejvyšším počtem ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, počet dokončených bytů na tisíc obyvatel je v rámci regionu vysoce nadprůměrný. Z finančních zdrojů radnice jdou nadprůměrné peníze především na podporu veřejné dopravy a rozvoj kultury. Plzeň má velmi vysoký skóring úředních hodin, tedy časový rozsah, kdy si mohou podnikatelé, ale i občané přijít vyřídit to, co potřebují. Západočeská metropole má v kraji také nejlepší webové stránky z pohledu podnikatele, který na nich nalezne v přehledné podobě vše potřebné. Třetí Přeštice mají nejvyšší podíl firem do 250 zaměstnanců na celkovém počtu ekonomických subjektů v rámci celého kraje. K tomu se přidávají nízké ceny stavebních pozemků, ale také vysoce konkurenční prostředí z hlediska pracovního trhu, o čemž svědčí vysoký počet uchazečů na jedno pracovní místo.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.