"Bydlíme v paneláku a tak se snažím sehnat vždy nějaký menší stromek. Většinou to spojím s nákupem v Tescu, kde je každoročně někdo nabízí. S umělým by asi bylo méně starostí, ale není to ono. Koupě stromku a zdobení děláme hlavně kvůli dětem. Je to pro ně událost, na kterou se vždy těší," říká Nikola Satlerová, která v sobotu kupovala v Sokolově stromek u obchodního centra. Tam nabízeli obyčejné i stříbrné smrky, dva druhy borovice a jedli kavkazskou. Zákazník zaplatí od 249 korun za obyčejný smrk do 849 za jedli. Platí, kdo dříve přijde, má větší výběr. Ceny byly za kus, nikoliv podle velikosti.

V sousedních Kraslicích nabízejí stromky tamní městské lesy. Prodávají je za kulturním domem. Začínají v pondělí 13. prosince a zájem je vždy velký. Lidé se na sociálních sítích ptají dlouho dopředu kdy začne prodej, aby ho nepropásli. Druhů tam nemívají tolik jako u hypermarketů, ale vždy nabízeli minimálně obyčejný či pichlavý neboli stříbrný smrk a borovice.

Lidé z Kraslicka mají ještě jednu možnost. Mohou zajet do německého městečka Wohlhausen. Tam je jeden z největších trhů s vánočními stromky v Německu. Nachází se zhruba 12 kilometrů od Kraslic. Na výběr je z mnoha druhů a velikostí. Kdo chce malinký strom, dostane ho. Kdo chce šestimetrový, dostane ho též. I tam platí, že zákazníci musejí počítat s tím, že těsně před Štědrým dnem už nebudou mít takovou nabídku jako před dvěma týdny. V sobotu 11. prosince bylo stále z čeho vybírat. Ceny jsou různé. Stromky na trhu jsou rozdělené podle druhu. Smrky nejlevnější, jedle nejdražší. Například za dvoumetrovou jedli zájemce zaplatí 44 eur. Poté cena stoupá za každých 20 centimetrů výšky a třímetrová jedle vyjde 66 eur. Obchodník každý strom změří a podle toho stanoví cenu. Kmen na požádání upraví tak, aby se vešel do stojanu. Zabalení si lze vybrat do sítě či do igelitu pro ty, co vozí stromek uvnitř auta.

Jen o pár desítek metrů dál od trhů je soukromý prodejce, který má farmu se stromky. I tam zastavuje mnoho lidí a vyberou si ten svůj. Mají tak jistotu, že stromek dlouho vydrží. Poté si ho mohou uříznout nebo požádají prodejce, který jim stromek uřízne a zabalí.

„Jezdíme pro stromek do Wohlhausenu každý rok. Jsou nádherné, krásně provoní celý byt a vydrží až do konce ledna, aniž by opadaly. Navíc jsou jeden jak druhý, opravdu pěkné. Pokud chcete vysoký až do stropu je o něco dražší, ale Vánoce jsou jednou za rok," říká Ladislav Minařík z Kraslic.