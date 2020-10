Vlaky na trase Plzeň–Stod–Domažlice-Bavorsko zrychlí, pojedou i dvoustovkou

/VIDEO, VIZUALIZACE/ Cesta vlakem z Plzně do Bavorska bude za pár let mnohem rychlejší. Již brzy se začne projektovat nová trať z Plzně do Stodu pro rychlost 200 km/h.

Vizualizace: Vlaky na trase Plzeň–Stod–Domažlice-Bavorsko zrychlí, pojedou i dvoustovkou | Foto: Správa železnic

„Správa železnic vyhlásila tendr na projektanta, který vytvoří dokumentaci pro stavební povolení novostavby dvoukolejné trati z Plzně do Stodu. Předpokládaná hodnota zakázky činí 219,3 milionu korun. Výstavba tratě pro rychlost vlaků 200 km/h by měla začít za necelé tři roky. Dokončení stavby, plánované na závěr roku 2026, přinese rychlejší a kapacitnější přeshraniční spojení z Plzně do Mnichova a dalších důležitých center Bavorska,“ informovala Deník Nela Friebová ze Správy železnic. Doplnila, že připravovaná investiční akce Správy železnic je součástí souboru čtyř staveb v úseku Plzeň – Domažlice – státní hranice s Německem. Jejich cílem je zkapacitnění trati a zrychlení provozu tak, aby železnice byla konkurenceschopná v mezinárodní osobní a nákladní dopravě i v obsluze Plzeňského kraje. Zdroj: Youtube „Celkové investiční náklady této stavby se předpokládají ve výši 9 miliard korun. Jejím předmětem bude výstavba nové dvoukolejné elektrifikované trati o délce 18,5 km v úseku Plzeň (mimo) – Stod (včetně), převážně ve zcela nové stopě a v parametrech pro rychlost 200 km/h. Té budou moci vlaky dosáhnout v téměř celém nově vybudovaném úseku,“ řekla Friebová s tím, že v rámci prací se vybuduje nová zastávka Líně a zmodernizují se zastávky Zbůch a Chotěšov u Stoda. Komplexní modernizací projde i železniční stanice Stod. Dvoustovkou ale nebudou jezdit jen vlaky z Plzně do Bavorska, ale i na jiných místech ČR. Je to jen pár dní, co se v Ejpovickém tunelu mezi Plzní a Rokycany uskutečnila série zkušebních jízd rychlostí 200 km/h. Jejich hlavním účelem bylo získat praktické poznatky o chování trakční soustavy v dlouhém jednokolejném tunelu při této rychlosti. Jeď, nebo tě odprásknu, hrozil mladíkovi v autě recidivista Přečíst článek ›

