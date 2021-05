Na pozoruhodný příběh chce upozornit jeho syn Daniel, novinář žijící v Londýně. Při psaní knihy ho stopy dovedly opět až na Domažlicko.

Stačilo málo a Danielův e-mail skončil v nevyžádané poště. „Zpočátku jsem si myslel, že jde o nějaký spam. Pak jsem se ale do cizojazyčného dopisu začetl a zjistil jsem, že pisatel se snaží najít informace o svém otci. Ten přežil válku a osvobození se dočkal nedaleko Domažlic,“ vyprávěl starosta Holýšova Libor Schröpfer.

On a několik jeho kolegů se pustili do pátrání. Vycházeli ze svědectví, jež dříve podal sám Wolf Zylberszstajn, prohledali také kroniky a dostupné historické materiály. „Všechny indicie nás dovedly k tomu, že se pravděpodobně jednalo o transport z Flössbergu do koncentračního tábora Mauthausen, který cestou zastavil u Blížejova. Několika vězňům sev tu chvíli podařilo utéct,“ pokračoval.

Tomu odpovídá i záznam z archivu domažlického okresního výboru Svazu protifašistických bojovníků. Podle něj se událost stala 24. dubna 1945. Vlak měl 54 vět-šinou krytých železničních vagonů, v každém z nich se tísnilo asi 50 mužů různých národností. „Někde u Blížejova uprchlo z jednoho vagonu asi patnáct tak, že vytrhali prkna z podlahy,“ stojí v archivu.

Dozorci SS se o úniku dozvěděli v Domažlicích, kde souprava opět stála. Podle svědectví, která hned po válce podali drážní zaměstnanci Josef Beroušek a Václav Císler, esesmani zbytek vězňů nechali přebíhat z jedné strany vozu na druhou a přitom je mlátili karabáči a poleny, jež našli. Ve vagonu byl údajně takový nářek a křik, že pracovníci odtud v hrůze prchli. Uvnitř vozu, z něhož na kolejiště prosakovala krev, totiž spatřili hromadu nahých a ubitých těl.

Wolf Zylberszstajn se do konce války schovával ve stáji či zemědělském stavení nedaleko Blížejova. Úkryt mu poskytli starší manželé. „Řekli mu, aby se nebál, a dávali mu jídlo,“ napsal jeho syn Daniel v dopise holýšovskému starostovi. Doplnil, že po osvobození Američany jeho otec skončil v Domažlické nemocnici. Následně se vrátil do Polska, odkud se přestěhoval do Německa a strávil v zemi zbytek života.

Novinář Daniel Zylberszstajn se chystal letos na západ Čech přijet. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru však musel plány odložit. „Rád by absolvoval cestu jako jeho otec. Součástí programu bylo i naše společné setkání. Bohužel nám to teď nevyšlo, ale věřím, že není všem dnům konec,“ uzavřel Schröpfer.