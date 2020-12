„Dlouho jsme o tom přemýšleli, ale bohužel to současná situace neumožňuje. Shromažďování lidí je v rozporu s opatřeními a ohňostroj přeci jen není levná záležitost. Proto nám přijde neekonomické pálit ho před prázdným náměstím," uvádí starosta plzeňského centrálního obvodu David Procházka, který věří, že v příštím roce město ohňostroj uspořádá. "Moc nás to mrzí. Nicméně přejeme všem krásný vstup do nového roku i bez oblíbeného ohňostroje," dodává.

Ochránci zvířat doufají, že oslavy nebudou velkolepé

I přesto, že tradiční ohňostroj letos město Plzeň zrušilo, je stále hodně lidí, kteří se petard a blýskajících se světlic na obloze vzdát nechtějí. Z toho však nejsou vůbec nadšeni ochránci zvířat. „Kdyby ohňostroje letos nebyly, vůbec bychom se nezlobili. Tentokrát moc důvodů k oslavám není, proto doufáme, že oslavy nebudou tak velkolepé. Město Plzeň je vyloženě kotlina, takže ohňostroje jsou tu všude velmi dobře vidět i slyšet,“ říká plzeňský ochránce zvířat Karel Makoň. Zvířata podle něj kolikrát mnohem hůře snášejí zvukové efekty než ty světelné.

„Kromě toho, že ohňostroje znečišťují životní prostředí, je velkou komplikací pro přírodu a zvířata ohromný hluk. Ve městech nastává o to horší situace, že zvířata sice nezabije samotný hluk, ale následné nárazy do budov z vyplašení. Například ptáci, když jsou vyděšení a oslnění velkým světlem, tak v úděsu narážejí do skel, zdí nebo se zamotávají do drátů. Pro zajímavost, sovy slyší sedmkrát lépe než člověk. Puštík obecný nebo kalous ušatý, kterého běžně nalezneme v Plzni ve Špitálském lese nebo na Homolce, jsou na silvestra opravdoví chudáci a dostávají pořádně zabrat,“ dodává Makoň.

Zvířatům pomůže jiná zvuková kulisa i léky

Jak usnadnit silvestrovskou noc psům a kočkám radí veterinářka Ingrid Kaslová z Přeštic. „Úplně nejjednodušší je odsunout se s domácím mazlíčkem někam na chatu nebo chalupu, kde je klid. Pokud to není možné, variantou jsou medikace, tedy utlumující prostředky. Na zklidnění doporučuji například Sedalin, který se vystavuje na váhu psa. Působí až 12 hodin, takže se podává s předstihem, než začnou lidé odpalovat dělbuchy,“ říká Kaslová s tím, že lék se hlavně nesmí podat pozdě, tedy ne až ve chvíli, kdy už je pes vystresovaný. „Nejlépe je dát ho psu někdy odpoledne. Pokud člověk lék psovi podávat nechce, možností je i zavřít se s ním místnosti, zatáhnout žaluzie, aby nebyly vidět světlice, rozsvítit a pustit rádio a televizi, tedy udělat jinou zvukovou kulisu. Tohle doporučení se samozřejmě netýká jen psů, ale i koní a dalších zvířat. Osobně třeba našim koním pouštím ve stájích vždy na silvestra rádio a pak rozsvítím, aby to přehlušilo okolní vjemy. Nejhorší je, když to začne práskat nečekaně. Spousta zvířat žije v boudách nebo volně v přírodě. Snaží se pak rychle utéct a mohou si ublížit,“ uzavírá Kaslová.