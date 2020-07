V nádherném lesním zákoutí uspořádala rodina Veselých v rolích provozovatelů (mimochodem už desátý rok) gurmánskou akcí pro ubytované i příchozí. V jednom středočeském pivovaru se narodil polotmavý ležák Haberák, štamgasti se olizovali po grilované kýtě a k tomu všemu zahrála country kapela JAM. Vrátila se sem na sklonku června a ohlášena je i na sobotu 25. července.

„Koronavir nám to pořádně zkomplikoval. Přišli jsme třeba už v dubnu o Rallye Hořovice nebo o běžecký závod Pilsner Trail. Centrem těchto akcí měl být právě náš areál,“ smutně konstatoval Vlastislav Veselý. Vládní kompenzaci zhodnotil s hořkostí v hlase: „Zažádám o 25 tisíc korun, jenže třeba záloha na elektrickou energii je sedmnáct tisíc.“

Rekreační plocha na dostřel od dálnice nepatří k mamutím. Vejde se sem zhruba 50 stanů, 36 karavanů a odpočívat lze také ve 25 chatkách i jednom apartmánu. Loni sem dorazil prázdninový inspektor televize Nova a byla z toho bronzová medaile. Sice místo na bedně, ale s impulzem ke zlepšení. Především kvůli chatkám, které toho pamatují hodně. „Je to hlavně o penězích, když majitelem zůstává AMK Volduchy. Reportáž komerční stanice přece jen dění urychlila a pět dřevěných objektů výrazně prokouklo. Opravili jsme v nich podlahy, natírali a položili nová lina,“ sdělil provozovatel a kuchař v jedné osobě. Pochvaluje si komunikaci se šéfem klubu Karlem Lukešem a hosté mohli hned od června úpravy zhodnotit. Vesměs pozitivně.

„Když to tak počítám, jezdím sem už přes třicet let. Na víkendy i dovolené, a to kvůli nádherné přírodě, množství hub i skvělé atmosféře,“ přiznal Jiří Hynek z Prahy. Klidně by přivítal i zimní pobyt a něco se v tom směru rýsuje. Lesní zákoutí za Volduchy pravidelně navštěvují i zaměstnanci kladenského Lega. „Čistý rybník ke koupání, skvělá kuchyně a ideální možnosti ke sportování,“ vypočítával přednosti Daniel Vaněček, jenž se prý pravidelně pouští do grilování.

Veselý a jeho klan se zejména během víkendů nezastaví. Nedá dopustit na tuzemskou klientelu, která to dokáže parádně rozjet. Na rozdíl od německých turistů, jejichž mentalita a způsoby se mění. Nakoupí si v rokycanských marketech a v kempu tvoří uzavřenou společnost.

KEMP VESELÝ HABR

Kde: kemp nad Volduchy

Otvírací doba: duben až listopad

Ceník: podle na typu ubytování. Dvoulůžková chata 400 Kč/noc, čtyřlůžková chata 580 Kč/noc, stany podle velikosti a počtu nocležníků do 250 Kč, karavany do 400 Kč.

Parkování: přímo v areálu, cena je součástí ubytování.

Koupání: rybník v kempu, koupaliště Rokycany

Atrakce: Dětská plocha, houpačky, skluzavky, hřiště na tenis, volejbal, fotbal.

Poznámka: Více o kempu na www.veselyhabr.cz

Kemp nad obcí je rájem pro věrné přátele. Jezdí tam už třeba třicet let.