"Mám spousty starých pohlednic, kde jsou tématem Velikonoce. Už mnohokrát jsem je obdivovala a pak se mi do ruky dostal i časopis, kde psali o vajíčkách zdobených slámou a že je to zvyk na Hané. A tak jsem si zjistila další informace, připravila si věci, vajíčka obarvená ve slupkách od cibule, usušenou slisovanou slámu bez kolýnek, tu jsem nastříhala na malé kousky, vzala jehlu, bezbarvý lak na nehty a začala lepit," vypráví paní Věra. (příjmení redakci známo).

Příprava na práci moc času nezabere, ale lepení na vajíčka, to už vyžaduje několikahodinovou pozornost. "Musím si vše dopředu připravit,na nic nezapomenout, protože jde doslova o titěrnou práci, od které není radno vstávat, aby se vám pohybem třeba nerozlétly kousky lehké suché slámy, jsou moc lehoučké a sebemenší závan je nadzvedne. Pak byste měli plný byt slámových drobků. Vyfouknutá vajíčka, která si pořádně vyčistíte, naplníte vodou, obarvíte v cibulové slupce, je jedno jaké barvy. Pak se voda vypustí, vajíčko se pořádně nechá vyschnout. Vylisovanou slámu bez kolínek nastříháme na malé tvary, třeba trojúhelníčky či čtverečky. nebo si z ní můžete udělat i takové jakoby obroučky. A lepíme, vezmeme na hrot jehly tak dvoumilimetrový kousek slámy, na vajíčko lehce štětečkem ťukneme kapičku laku a jehlou opatrně přilepíme kousek slámy. Fantazii se meze nekladou, každé vajíčko může mít jiný vzor, jinou barvu, i sláma bývá tmavší či lesklejší," vysvětluje šikovná a trpělivá Věra.

Výsledek se dostaví asi tak za dvě a půl hodiny. "Na jedno vajíčko padne sto až sto čtyřicet dílků, musíme je také nechávat chvilku zaschnout, proto doporučuji mít více rozdělaných vajíček současně. Zkusit, které je už pořádně zaschlé a na tom pokračovat a pořád dokola. No a jakmile všem ukážete, co umíte, tak už se nezastavíte, protože to každý bude chtít," smála se autorka krásných vajíček, která raději nechce udat příjmení.