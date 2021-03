Podle předsedy plzeňské židovské obce Jiřího Löwyho bude celá synagoga vymalována dle původních návrhů, včetně stropů a stěn. Restaurátoři rovněž očistí žulové sloupy. „Sloupy, které jsou imitací mramorů, už jsou zrekonstruované a zabalené, aby byly chráněné a neprášilo se na ně,“ uvedl předseda.

Opravené jsou stropy nad varhaništěm a bimou (vyvýšený prostor uprostřed hlavního sálu modlitebny, kde se nachází čtecí stůl – pozn. red.). „Hotové je rovněž zlacení písmen,“ poznamenal.

NOVÉ PÓDIUM

Synagoga rovněž získala nové zdvihací pódium ovládané elektromotory, které bude polohovatelné na dvě výšky, do 58 a do 100 centimetrů.

„Budou zmodernizovány elektrorozvody a protipožární a bezpečnostní systém bude napojen na centrální pulty,“ vyjmenoval.

Součástí rekonstrukce je oprava rabínského domu, který bude sloužit židovské obci. Dům už má nyní nový krov, podlahy a okna. „Chceme, aby v něm vzniklo židovské centrum, kde budou prostory pro setkávání a výstavy. Vznikne tam společenský sál, kanceláře či ubytování pro lektory,“ řekl Löwy.

VARHANY SE ODLOŽÍ

Novinkou v rabínském domě bude vybudování rituální židovské lázně mikve a malého muzea, které bude o těchto lázních informovat.

V plánu byla taktéž rekonstrukce nefunkčních varhan, ta se ale kvůli časové a finanční náročnosti odložila. „Varhanáři řekli, že je to práce zhruba na pět let. Zjistili jsme navíc, že by jejich úprava vyšla až na 35 milionů korun oproti původním 11 až 15 milionům. Samozřejmě že bychom je rádi v budoucnu uvedli zase do provozu, ale obávám se, že v této špatné situaci nebude možné na kulturu uvolňovat takové prostředky,“ uzavřel.