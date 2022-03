Po propuštění z nemocnice to vypadalo, že obtížné narození nezanechalo vážnější následky. Postupem času ale bylo patrné, že se Kubík ve vývoji opožďuje. „V tu chvíli jsem s ním začala velmi intenzivně cvičit. První rok Vojtovu metodu, která ale bohužel nepřinesla kýžené výsledky. Přešli jsme tedy na Bobath koncept a Kubík, jemuž lékaři mezitím diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu, se začal konečně posouvat,“ vypráví maminka.

Pro děti s dětskou mozkovou obrnou je nesmírně důležité, aby se co nejvíce dovedností naučily v prvních pěti letech života. Proto se Kubíkovi snaží rodiče dopřát maximum terapií a rehabilitací. „V roce a půl jsme byli s Kubou poprvé v lázních a od té doby jezdíme na intenzivní rehabilitace pravidelně. Na letošní rok máme naplánováno pět čtrnáctidenních neurorehabilitačních pobytů. Mimo to každý týden jezdíme na ergoterapii, hipoterapii, fyzioterapii a speciální pedagogiku a cvičíme intenzivně i doma. K tomu absolvujeme jednou měsíčně logopedii, akupunkturu a další. Vše je nesmírně časově i finančně nákladné, ale dohromady to přináší skvělé výsledky,“ popisuje paní Aneta.

Před dvěma lety diagnostikovali lékaři Kubíkovi ještě diabetes mellitus (cukrovku ) prvního typu. „Od té doby má Kubík inzulinovou pumpu, pomocí níž je mu v průběhu dne dodáván inzulin, který si jeho tělo neumí vytvořit. Každé jídlo je zapotřebí vážit, počítat sacharidy a upravovat podle toho správné množství inzulinu,“ vypočítává paní Aneta s tím, že je ale šťastná, že i přes to všechno je Kubík nesmírně zvídavé a usměvavé dítě. „I když stále ještě nechodí, naučil se jezdit na tříkolce. Krásně leze, stojí s oporou a obchází nábytek. Zatím ale nemluví a neobslouží se, postupně na tom pracujeme,“ dodává s úsměvem.

Dobrý anděl

Za 10 let své činnosti podpořila nadace Dobrý anděl více než 9 tisíc rodin s dětmi, v nichž se rodič nebo dítě potýká s vážným onemocněním. Pokud byste se chtěli stát Dobrými anděly i vy, je to jednoduché. Stačí se zaregistrovat na www.dobryandel.cz, zvolit libovolnou výši příspěvku a začít přispívat. Nadace vaše příspěvky rodinám odevzdá do posledního haléře a vy se díky svému Andělskému účtu můžete každý měsíc podívat, které konkrétní rodině jste pomohli.

Protože Kubíkovi intenzivní rehabilitace jsou velmi drahé a nejsou hrazené ze zdravotního pojištění, šetří na ně rodina z příspěvků Dobrých andělů. „Dobrým andělům jsme nesmírně vděční, protože dohánění opožděného vývoje dítěte je věc náročná v mnoha ohledech, velmi pak po finanční stránce. Cena intenzivních rehabilitací se pohybuje v řádech desetitisíců, a když jich potřebujeme absolvovat více, tak statisíců. Velice si proto vážíme jejich pomoci, moc pro nás znamená. Pomáhají nám držet nastolené tempo, za což velmi děkujeme,“ říká s vděčností paní Aneta.