Dostavba Západního okruhu v Plzni se může až o několik měsíců zpozdit. Ukrajinci, kteří tvoří většinu pracovní síly, totiž odjeli do své vlasti, ve které zuří vojenský konflikt s Ruskou federací. Deníku to řekl ředitel stavby obchvatu Matěj Brož ze společnosti Berger Bohemia, která společně s Metrostavem městský okruh staví. Odlivu ukrajinských zaměstnanců se ale obávají i další stavební firmy.

„Pro nás je to momentálně zásadní problém. Zhruba čtyřicet procent našich pracovních kapacit je pryč,“ informoval Brož.

Někteří muži podle něj museli odjet, protože dostali povolávací rozkaz, jiní na Ukrajinu vyrazili pro své rodiny. „Náhrady za ně zatím nemáme, teď není kde brát,“ poznamenal Brož s tím, že je možné, že se dostavba obchvatu zpozdí zhruba o několik měsíců. „Je to ale všech-no ještě čerstvé a o dalším postupu budeme dále jednat,“ uzavřel stavbyvedoucí.

Až do vypuknutí konfliktu pokračovala největší stavba v Plzeňském kraji za téměř dvě miliardy korun dle harmonogramu. Oficiální termín dokončení byl na jaře 2023. Jelikož ale stavaři pokračovali rychle, obchvat měl být dokončený už začátkem příštího roku.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek však věří, že do jara 2023 se stavba stihne. „Obecně samozřejmě platí, že muži Ukrajinci odcházejí ze stavebnictví, ale u Západního okruhu nemáme žádné zprávy o tom, že by byl ohrožen termín dokončení, tedy jaro 2023. Harmonogram stavby byl zatím plněn v mírném předstihu,“ uvedl náměstek Čížek.

Velké problémy zatím nezaznamenává Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které v Plzeňském kraji momentálně staví například přes osm kilometru dlouhý obchvat Klatov. „Žádné závažné potíže kvůli odlivu ukrajinských dělníků prozatím nemáme. Pokud se ale situace zhorší, budeme samozřejmě se zhotoviteli řešit, zda mají možnost sehnat náhradní party pracovníků nebo jednat o prodloužení termínu stavby,“ sdělil ředitel krajské ŘSD Miroslav Blabol.

Že je odchod Ukrajinců problém, připouští Zdeněk Šmíd, jednatel společnosti Stavitelství Šmíd. „U nás zatím zásadní nedostatek pracovníků nezaznamenáváme. Odešli nám pouze jedinci. Jinak samozřejmě vím o tom, že z některých firem odešly celé party. Samozřejmě ale nikdo z nás neví, jak bude situace pokračovat dál,“ popsal jednatel.

Podle Šmída tvoří převážnou část stavebních dělníků právě Ukrajinci, méně pak Rumuni a Moldavané. „Pokud by došlo k masivnímu odchodu pracovníků ukrajinské národnosti, byl by to opravdový problém nejen pro střední firmy, ale také pro strojírenské společnosti,“ doplnil Zdeněk Šmíd.

PRODLOUŽENÍ VÍZ

Třeba drůbežářský závod v Klatovech se v tuto chvíli s úbytkem pracovníků z Ukrajiny nepotýká. „Zatím nikdo neodchází. Nemám žádné zmínky o tom, že by se nyní někdo chystal odejít. Naopak nám pracovníci začínají mírně přibývat. Agentury budou řešit i prodlužování víz s těmi, kterým by mělo v dohledné době končit,“ řekla personalistka Marie Pošarová.