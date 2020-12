I v následujících třech letech se budou moci Plzeňané obrátit na lékařskou pohotovost na poliklinice na Denisově nábřeží v Plzni. Současně mohou pacienti využít také urgentní příjem Fakultní nemocnice v Plzni. V Tachově bude pohotovost pro dospělé od nového roku v ulici Boženy Němcové. Zubní pohotovost zůstane beze změny.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

„EUC Klinika v Plzni se přihlásila do druhého kola veřejné zakázky na poskytování lékařské pohotovostní služby ve městě Plzeň. Služba bude poskytována na místě, které lidé znají,“ vysvětlila hejtmanka Ilona Mauritzová a dodala, že se kraj snaží zajistit dostupnost této služby v co nejvyšší míře. Proto jsme se rozhodli vyhlásit zakázku na další tři roky i přes to, že budeme muset tuto službu výrazně finančně podporovat. Na poskytování lékařské pohotovostní služby na urgentních příjmech totiž, dle nové koncepce Ministerstva zdravotnictví ČR, přispívají zdravotní pojišťovny,“ sdělila hejtmanka.