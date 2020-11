Prasata totiž lákají žaludy z dubů, které v parku rostou, a tak tato černá zvěř pořádá noční nájezdy, při kterých poškozuje trávníky a další porosty.

„Podobný problém jsme měli už na jaře, kdy nám divoká prasata v parku rozrývala osázené plochy. Tehdy jsme se to pokusili vyřešit pachovými ohradníky, ale divočáky to neodradilo,“ řekl Deníku místostarosta Karel Lukeš.

A protože na podzim se stáda této zvěře opět začala do parku stahovat, radnice požádala státní správu o povolení k odstřelu, které obdržela s platností do roku 2026.

Jak uvedli pracovníci městských lesů, první noc hlídkování v parku byli překvapeni z chování zvěře. "Žádná přehnaná plachost, žádná reakce na špatný vítr a po výstřelu sice úprk, ale po několika desítkách metrů opětovné zastavení a příležitost k dalším výstřelům. Proto byl výřad jaký byl. Děkujeme městské policii za vynikající součinnost."

Odstřel škodících prasat bude pokračovat. „V nočních hodinách kvůli tomu musíme park pro veřejnost uzavřít. Využíváme proto i nouzového stavu, kdy lidé po 21. hodině nesmí vycházet,“ uvedl dále místostarosta. Jak ale zmiňuje zpráva na městském facebooku, přesto při monitorování pohybu prasat v parku byly například v noci na středu před půlnocí zaznamenány pohybující se osoby.

U vstupů do parku jsou vyvěšeny cedule s oznámením o jeho uzavření, jsou tam natažené červenobílé pásky a vstupy budou v noci kontrolovat hlídky městské policie. Park ve Stříbře bude kvůli odstřelu divokých prasat uzavřen až do 22. listopadu, vždy od 21 do 5 hodin.

Přes den se prasata v parku nezdržují. Jak Deníku sdělil místostarosta, bylo vypozorováno, že v noci přicházejí od řeky, kterou přeplavou, a také od severu.