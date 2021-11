V kraji se to podle průběžných výsledků bude týkat okresů Plzeň-město, Domažlice, Klatovy a Rokycany.

Dotázaní ředitelé základních škol by testování uvítali. Podle nich ale mělo přijít už tento týden po podzimních prázdninách. „Já osobně bych testování prováděl již dnes při příchodu dětí do školy, abychom mohli zachytit případné pozitivní žáky a nemusela by se nás týkat karanténa. Protože tím se opět vracíme někam, kde už jsme byli,“ okomentoval ředitel Základní školy Komenského v Domažlicích Ivan Rybár. Dodal, že v karanténě jsou momentálně dva učitelé. „Ze třech tříd, které byly v karanténě, se vrátily zpět do lavic žáci, kteří jsou negativní na covid,“ poznamenal.

Testy všem

Hana Stýblová, ředitelka základní a mateřské školy v ulici Vřesinská v Plzni-Božkově a viceprezidentka Asociace ředitelů základních škol, Deníku řekla, že by byla rovněž pro testování dětí hned po návratu z prázdnin. Stýblová by však testovala všechny bez ohledu na to, zda jsou očkovaní nebo ne. „Testování jen neočkovaných žáků a učitelů mi přijde nelogické, když už se nyní ví, že i očkovaní mohou virus přenášet. Aby mělo testování smysl, mělo by se provádět pomocí PCR testů a alespoň každé tři dny,“ sdělila. Stýblová upozornila, že škole ve Vřesinské se letos zatím karanténa vyhnula.

Mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová informovala, že za minulý týden bylo v karanténě 86 školských zařízení v kraji. „Do škol v nejvíce zasažených okresech budeme prostřednictvím hasičů distribuovat testy,“ sdělila.