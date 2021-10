Minikolona čtyř historických vojenských vozidel se ve studeném sobotním dopoledni přesouvala z rokycanského Muzea na demarkační linii do Mokroušů. Vesnice na rozhraní s jihem Plzeňska, kde měli domov dva mladí muži, kteří zahynuli ve válečných vřavách.

Jan Kudlič padl ve II. světové válce, Patrik Štěpánek v Afgánistánu | Foto: Deník/Václav Havránek

„Nadporučík Jan Kudlič, jehož 107. výročí narození si dnes připomínáme,, vyrůstal s matkou. Otec padl v I. světové válce, jenže i jeho maminka zemřela, když mu bylo sedm let. Vychovávala ho babička a posléze se vyučil soustružníkem ve škodových závodech,“ připomněl za organizátory pietního aktu zakladatel muzea František Koch. Roku 1933 se Kudlič dobrovolně přihlásil do armády, aby o tři roky později jako poručík sloužil v Bílině a posléze v Ruzyni. Po vypuknutí II. světové války odešel do zahraničí a přihlásil se do nově formovaného armádního praporu v tehdejším Sovětském svazu. V Buzuluku cvičil budoucí dělostřelce a 10. března 1943 byl generálem Svobodou pověřen, aby velel útoku na Sokolov. Byl zraněn a druhý den převážen v sanitce do nemocnice, když viditelně označené zdravotnické auto napadla dvě německá letadla. osádka vozu jejich útok nepřežila.