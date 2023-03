A to i v případě, že bude dole špatná viditelnost, jako tomu bylo zrovna v době, kdy jsem dorazila na reportáž já. „Bohužel i to se stává. Zatímco na krajích vodní plochy je voda průzračně čistá, jak přes noc zamrzne a ráno vše zase taje, klesá kal pomalu dolů a tady v hloubce je v tuto dobu hůře vidět,“ vysvětluje majitel Lomečku Zdeněk Zrůst. Osobně mohu potvrdit, že i přesto to byl parádní zážitek, ač mě to stálo skutečně spoustu sil, zlomit v sobě obavu z uzavřeného prostoru. Pár cejnů v hejnu okolo oken proplulo, na jesetera se budu muset vypravit příště.

Povídáme si se Zdeňkem a slova uvnitř pozorovatelny zajímavě rezonují. Zelené světlo dává místu zvláštní kouzlo. Když se pořádně rozkoukám, v zakalené vodě vidím dno. Čímž mi dochází, že nemusím mít obavu, že by se mohla pozorovatelna utrhnout a klesnout ještě někam níže. „Jojo, jsme na dně, dál už nikam spadnout nemůžeme,“ potvrzuje mi Zdeněk a směje se, když vidí, jak se mi ulevilo. Přestože natočit a nafotit jindy běžně okolo plovoucí ryby se mi nepodařilo, jsem ráda, že jsem dolů vlezla. Při výstupu zpět na dřevěnou plochu u pozorovatelny jsem se sice trochu zapotila, ale dá se to. „Tak vidíte, že jste nespadla. Však byste byla jediná od roku 2006, kdy jsme s klukama z potápěčského klubu OSAC v Plzni dostali tenhle nápad a díky dotaci ho mohli realizovat, “ utahuje si ze mě.

Po prohlídce pozorovatelny zasedáme v příjemném vnitřním prostoru zdejšího občerstvení. Otevřené je celoročně, jen od podzimu do konce května je zde omezený provoz. V tuto roční dobu se zde můžete zastavit jen od čtvrtka do neděle vždy od 9 do 17 hodin a ve stejnou dobu máte šanci vstoupit do podvodní kopule. „Nemůžeme mít v zimě otevřeno stejně jako v létě. Návštěvnost je tady v tuto dobu podstatně nižší a práce nad hlavu. Pracujeme tu celá rodina, z toho půl roku od rána do noci. Děti studují, takže zatím spíše vypomáhají, většinu prací musím zastat já a moje žena. Celoročně sháním a zpracovávám dřevo na topení, vždyť je to tu zároveň i náš domov. S příchodem jara nastává údržba trávníků, je třeba zastříhávat stromky a keře a celý areál připravit na letní sezonu. V létě pak musíte mít neustále dost zásob pro hosty restaurace. Zajišťovat chod areálu včetně toalet a spousty dalších věcí. Tady není trocha práce, kterou byste spočetla na prstech jedné ruky, tady není nikdy hotovo,“ usrkává kafe sympatický majitel.

Při prohlídce areálu mě zaujaly dřevěné sochy a skulptury, nádherné na dřevě malované obrazy a další umělecká díla. „Bývají zde už řadu let sochařská sympozia. Sjedou se sem moji kamarádi a přátelé z umělecké branže, zabydlí se zde na deset dní a pustí se do tvorby. Přitom si vyměňujeme zkušenosti, povyprávíme nejnovější zážitky, zavzpomínáme na staré. Výsledkem těch deseti společných dní jsou pak tahle jedinečná díla, která Lomeček zdobí,“ vysvětluje Zdeněk Zrůst.

Sochařské sympozium se letos bude po pauzách vynucených koronavirovou pandemií konečně opět konat. Ve dnech 1.–10. srpna dorazí opět osm až deset umělců, z čeho tři jsou prý profesoři umění, a rozjedou svoji rukodělnou show. Výsledky jejich snažení opět zůstanou ozdobou Lomečku.

Aktivity zdejšího majitele zdaleka nekončí. V průběhu léta pořádá také řadu hudebních koncertů. Vystupují zde hudebníci z řad jeho přátel a nejinak tomu bude i v letošním roce. „Letos dorazí Laura a její tygři, Dan Hůlka, Ondřej Smejkal nebo třeba bubeník Pavel Plánka. Vše bude včas uvedeno na sociálních sítích. Sám se na tyhle koncerty těším,“ slibuje hudební lahůdky Zrůst.

Zdeněk Zrůst je mimo jiné také vyhlášeným fotografem především na Chodsku. „Fotím od dětství, to je můj velký koníček. V šesti letech jsem dostal prvního pionýra a s tím jsem začal cvakat první záběry,“ vzpomíná. Jeho snímky se liší v průběhu ročních období. V létě zvěčňuje především akce právě z Lomečku. Známý je ale i svými fotografiemi kulturních akcí na Domažlicku. „Když končí sezona, jsem rád, že jsem někdy sám. To pak beru foťák a vyrážím do okolí fotit ranní mlhy a různá podzimní zátiší, to je pro mne obrovský relax. V zimě se dostanu od Lomečku dál, tak fotím i různé krajiny,“ vypočítává. Portrétovat se k němu jezdí celá řada celebrit. „Fotil jsem například Lucii Výbornou, Maroše Kramára nebo třeba Vladimíra Franze,“ prozradí po chvíli přemlouvání fotograf.

Čas vymezený k návštěvě vypršel, sedám do auta a odjíždím. Zní to možná nadneseně, ale cítím se bezvadně. Jesetera jsem sice neviděla, ale překonala jsem svoje obavy z uzavřeného prostoru, popovídala si se sympatickým člověkem, který se svojí početnou rodinou žije na pohodu co nejvíce v souladu s přírodou, a procházka po areálu Lomečku mne doslova nabila energií. Sem se určitě brzo zase vrátím.