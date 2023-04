Modernizované vlaky RegioNova zamíří do Českého lesa, kde nahradí vlaky ze 70. a 80. let. Cestující budou mít nově mimo jiné možnost dobíjení mobilů a připojení na wi-fi.

Zmodernizovaný vlak RegioNova v Plzni. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Představujeme rekonstruovanou jednotku RegioNova, která bude nasazena do provozního souboru Český les, takže ji cestující budou moci využívat na trati z Domažlic do Tachova a z Poběžovic přes Horšovský Týn a Staňkov do Holýšova. Vlaky prošly rekonstrukcí, nátěr je v barvách Plzeňského kraje, interiér byl rovněž obnoven, doplněny zásuvky s USB porty, stolečky s otvíráky a ještě bude provedena výměna čalounění rovněž do barev Plzeňského kraje. Ve vlaku bude i wi-fi a také sčítací technologie,“ řekl Deníku manažer Českých drah Vladimír Kostelný.

Nasazeno na trať bude šest kusů těchto vlaků a cestující je mohou na zmiňovaných trasách vidět už nyní. „Vlaky budou jezdit od prosince 2023 do prosince 2028, i když na některých spojích jsou využívány již nyní. Na hodně spojích jezdí stále vlaky ze 70. a 80. let. Jde především o obnovu vozového parku. Počítáme, že dojde k některým změnám v jízdních řádech, je možné, že budou posíleny spoje na silnějších úsecích, a naopak tam, kde cestující vlaky nepoužívají tolik, budou spoje zeslabeny,“ vysvětlil dopravní technolog pro železniční dopravu pro POVED Pavel Purkart.

V Plzni začíná stavební sezona. Podívejte se, jak rekonstrukce ovlivní dopravu

V následujících letech se ale cestující mohou těšit na modernější vlaky. „Nejpozději v roce 2028 budou tyto jednotky RegioNova nahrazeny modernějšími motorovými vozy RS1 Stadler, které budou mít lepší jízdní vlastnosti a dále zvýší komfort cestování v oblasti Českého lesa,“ představil plány náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek.