Rekordní zájem o psy zaznamenaly v době covidu útulky v Plzeňském kraji. Na jednoho pejska mnohdy připadá až třicet zájemců. Stejně jako při první jarní vlně je zájem nejen o štěňátka a mladé psy, ale také o pejsky starší.

Útulek v Němčovicích na Rokycansku počátkem listopadu vydal téměř všechny psy do nových domovů a jeho vedení se tak rozhodlo, že pomůže lidem, kteří se o své mazlíčky už nemohou dále postarat. Dal proto na internet výzvu, že se o psy bezplatně postará. „Lidé, kteří jsou v nouzi, se na nás mohou do konce roku obrátit a psa k nám umístit. My mu potom najdeme vhodný domov. Podmínkou ale je, že pes musí mít čip, očkování a sepíšeme darovací smlouvu,“ vysvětlil vedoucí útulku a starosta Němčovic Karel Ferschmann.

Když útulek výzvu zveřejnil, začali lidé okamžitě reagovat. „Přivezli nám psy až ze Znojma, Prostějova nebo Ústí nad Labem. Většinou kvůli tomu, že pejskovi zemřel majitel a pozůstalí se o něj nemohli postarat, majitel onemocněl nebo se odstěhoval kvůli špatné finanční situaci z domku se zahrádkou do bytu, kde pejska nemohl mít,“ řekl Deníku Ferschmann s tím, že mnoho psů, kteří po výzvě do útulku dorazili, jsou už v nových domovech.

„V současné době je útulek tak z poloviny naplněný. Stejně tomu bylo i na jaře. Rozhodně si nemyslím, že by si lidé teď pořizovali psy kvůli tomu, aby mohli po deváté ven. To je pouhá demagogie. Zjistili prostě, že potřebují kamaráda,“ uzavřel starosta.

Podobnou situaci jako v Němčovicích zažívají rovněž v útulku U Šmudliny v Tachově, který pojme zhruba třicet psů. „V současné době u nás máme šest pejsků, zájem je velký,“ informovala provozovatelka útulku Gabriela Jägerová. Podle ní zájem o psy velmi vzrostl. „Dříve jsme měli na jednoho pejska zhruba deset zájemců, nyní je to i třicet,“ uvedla a zdůraznila, že i v době pandemie dbá útulek na to, aby se zvířata dostala do dobrých rukou. „Zájemce prověřujeme stejně, jako když nebyla krize,“ dodala.