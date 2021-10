Zapojit se chtějí dobrovolníci. "Zatím jejich pomoc nepotřebujeme. Pokud by ale nastala taková situace, pak ji uvítáme," uvedla v pondělí dopoledne mluvčí policie Dana Ladmanová. Někteří dobrovolníci se i tak pouští do pátrání na vlastní pěst.

Do pátrání je zapojený také vrtulník a připojí se drony, které dorazí z Prahy. Policii pomáhají také lesníci, kteří dobře znají místní terén.

Na místo pátrání se sjeli všichni členové pořádkové jednotky z celého Plzeňského kraje, pomáhají jim i studenti z policejní školy. "V deset hodin byli všichni policisté i studenti rozděleni do skupin a vyrazili na určení místa," sdělila z místa redaktorka Deníku.

Zatím neúspěšné pátrání pokračuje i po celé pondělí. Akci si přitom převzala nová skupina policistů. "Jsou tady desítky policistů, většina jsou Češi, ale jsou tady i Němci. Stále přijíždí další a další," infromovala redaktorka Deníku v 9:20 hodin z místa. Do pátrání jsou zapojeni také psovodi, policie proihledává hlavně okolí bývalých vojenských objektů.

Hledání dívky začalo v neděli večer, když rodina oznámila, že se ztratila při stopovací hře lesem. "Pátráme spolu s kolegy z Německa. Do akce jsou momentálně nasazené všechny dostupné síly a prostředky, včetně letecké podpory, a hledáme s maximálním nasazením," informovala v neděli před devátou hodinou večerní policejní mluvčí Veronika Hokrová.

V pátrací akci pokračují policisté i v nočních hodinách. "Dojde k prostřídaní policistů, kteří jsou do pátrání zapojeni. Provedli jsme prohlídky míst, kde by se dívka mohla nacházet, bohužel zatím vše s negativním výsledkem," uvedla Pavla Burešová, další z policejních mluvčích, které se na místě také střídají.

