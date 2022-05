„Nálezce neváhal a vzal si přeživší kotě k sobě domů, poskytnul mu prvotní péči a sám si zjišťoval informace, jak tak malé zvíře nakrmit. Přes veterinární ordinace se snažil sehnat kojící kočku, to se ale nepodařilo, proto bylo nutné kotě krmit uměle,“ popsala první kroky nálezce vedoucí útulku Gabriela Jägerová.

Muž se poté obrátil právě na tachovský útulek. Kotěte se ujala jedna z pracovnic útulku a zkušená chovatelka koček Alena Savincová.

Kotě roste a nabírá na váze

Podle Jägerové je nyní mládě ve stabilizovaném stavu a v dobré kondici. Během necelého týdne přibralo na váze a povyrostlo. „Je to zásluha hlavně naší kolegyně Aleny, která si kocourka vzala domů, péči musela přizpůsobit profesní i soukromý život. Kotě se totiž musí krmit každé tři hodiny. Navíc se nedokáže ani samo vyprázdnit. Je nutné mu pomoci masírováním bříška,“ poznamenala Jägerová s tím, že až trochu povyroste, poskytne se mu základní veterinární péče.

Začíná sezona koťat

V útulku byli z bezohlednosti původního majitele znepokojeni. „Když už jsou lidé lhostejní ke kastracím, měli by se odchovu postavit čelem,“ konstatovala vedoucí zvířecího zařízení.

Podle ní nyní začíná sezona koťat a útulky se tak budou opuštěnými zvířaty opět plnit. Ne všechna odložená koťata ale mají štěstí v podobě záchrany jako kotě z igelitky. „Pokud by kdokoliv chtěl pomoci s inzercí koťat, má v našem útulku dveře otevřené. Je to to nejmenší, co pro ně můžeme udělat. Hlavně ať mláďata jejich chovatelé nezabíjejí, když už se narodila. Rádi komukoliv pomůžeme,“ dodala Gabriela Jägerová.