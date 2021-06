Třicet milionů korun pro cyklisty. Plzeňský kraj investuje do cyklodopravy

Do cyklostezek a cyklotras a další cyklistické infrastruktury investuje letos Plzeňský kraj téměř 32 milionů korun. Nejvíce peněz poputuje do mezinárodní cyklotrasy CT3 vedoucí z Prahy přes Plzeň a Domažlice až do Regensburgu.

Ilustrační foto. | Foto: Petra Vacková

Náměstek hejtmanky pro dopravu Pavel Čížek uvedl, že se kraj řídí dle schválené koncepce cyklodopravy v Plzeňském kraji. „Připravovali jsme ji zhruba dva a půl roku. Hodnotili jsme, které cyklotrasy jsou důležité a kudy povedou. Hledali jsme konkrétní místa a snažili jsme se o jejich usazení do terénu,“ popsal náměstek. Vedení kraje se podle Čížka snaží vyzvat obce, jejichž katastrem cyklistické tepny procházejí, aby si podaly žádosti o projektové dokumentace. „Od kraje obdrží peníze na projekt. Když ho pak mají připravený, snažíme se jim poskytnout finance. Buď přímo od kraje, nebo díky spolufinancování, na němž se může podílet například IROP,“ vysvětlil. Na úpravy dálkové trasy CT3 získá finance Stod, Holýšov, Dobřany, Mikroregion Horní Berouka, povodí Klabavy a individuální dotaci také obec Křenovy. „Finance půjdou na stavbu části cyklotrasy CT3 mezi Semošicemi a Křenovy ve výši 4,9 milionu korun,“ informoval Čížek. Plzeňský výrobce klimatizací Daikin láká nové uchazeče, zaplatí jim taxík a pivo Přečíst článek › V části Holýšov, Dolní Kamenici, opraví povrch polní cesty v délce zhruba 550 metrů a šířky 3 metrů. Cesta je rovněž součástí mezinárodní dálkové cyklotrasy CT3. V polovině května se u Holýšova otevřela nově vybudovaná část trasy CT3 mezi Dolní Kamenicí a Ohučovem, kterou financoval kraj, Staňkov a Holýšov. „Součástí projektu bylo vysázení 80 ovocných stromů, o které budeme pečovat,“ sdělil starosta Holýšova Libor Schröpfer. Dva a půl milionu korun by měly od kraje získat mj. Klatovy na vybudování stezky pro pěší a cyklisty podél frekventované silnice I/27. Na kauzu Feri reaguje i ZČU, připomíná svou Etickou komisi Přečíst článek › Dotace na cyklistické trasy a stezky Stod – vybudování úseku D5 dálkové cyklotrasy CT3, která propojí dva již hotové úseky Dobřany – výstavba části dálkové cyklotrasy CT3 z Dobřan do Vstiše. Projekt navazuje na již vybudovaný první úsek Břasy – oprava a výstavba účelové komunikace u obce Kříše, po které je vedena mezinárodní dálková cyklotrasy CT37 Paříž – Plzeň – Praha Starý Plzenec – výstavba úseku nadregionální dálkové cyklostezky č. 31 mezi Starým Plzencem a Sedlcem Blovice – oprava komunikace mezi chatovou osadou Kamenskoa Blovicemi na cyklotrase CT 31 Vejprnice – vybudování nové smíšené cyklostezky podél železniční trati Plzeň – Domažlice a Vejprnického potoka z Vejprnic směrem k Tlučné Raková – vybudování pumptrackové dráhy ve sportovním areálu Klatovy – výstavba stezky pro pěší a cyklisty podél silnice I/27

