Především Klatovská třída se v neděli před polednem proměnila v hlavní dějiště, kam přišli lidé, aby poděkovali veteránům, že jejich město před 77 lety osvobodili. Dospělí i děti mávali českými, americkými i belgickými vlaječkami a při průjezdu vozidel, kde seděli veteráni se ozýval hlasitý potlesk. Nechyběly ani větvičky šeříku. Přihlížející z vozidel zdravili američtí veteráni George Thompson z 16. obrněné divize, Herman Geist z 2. pěší divize americké armády a Richard Pieper z 97. pěší divize, stejně tak belgičtí veteráni Louis Gihoul a Valère Gustin. V konvoji jel i Luc Rensonnet, syn zesnulého velitele belgického 17. dělostřeleckého pluku. „Je to nádhera. Jsem ráda, že konečně můžeme zde opět přivítat lidi, kteří naše město osvobodili. Je to krásné a dojemné. Chodím na oslavy pravidelně, protože to cítím jako povinnost a chci tak vyjádřit i úctu a dík. A dle spousty lidí nejsem sama, což je dobře, je nutné si takové věci připomínat. Jednou jsem se setkala i přímo s veterány a bylo to moc příjemné, jsou to skromní muži, kteří si na nic nehrají,“ uvedla Plzeňanka Marie Hromadová.