Novotný se svému koníčku věnuje čtyřicet let. Za tu dobu nashromáždil hrací a vykládací karty různého stáří, rozličných tvarů a velikostí. Všechny sady má pečlivě uschované a zaplnily už dvě velké skříně. „Manželka samozřejmě nadává. Ale já jí říkám: ‚Buď ráda, že nesbírám lokomotivy‘,“ smál se nadšenec z jižních Čech.

Do Domažlic přivezl tisíce kousků, většinu z nich ještě nikdy nevystavoval. Pocházejí ze Španělska, Velké Británie, Německa, Maďarska či Ameriky. Mezi cenné exponáty podle Novotného patří například čínské karty, které dostal od svého kamaráda, kouzelníka a sběratele Zdeňka Šťáhlavského. „Mají typicky prodloužený tvar. My jim říkáme nudle,“ ukazoval na exponát.

V oblibě má i limitovanou edici velkoformátových karet na mariáš, jež vyšla v roce 2011 a je zapsaná v Guinnessově knize rekordů. „Kuriozitou jsou karty ve tvaru kuželek, Santy Clause nebo připomínající podtácky. Většinou jsou ze zahraničí, protože u nás se stále preferuje klasický formát,“ uzavřel Novotný.

Na výstavě Chodský mariáš a jiné čertovy obrázky spolupracoval rovněž jeho kolega Milan Bednář, který připravil sekci pro děti. „Chceme ukázat co největší pestrost a přilákat i malé návštěvníky. Máme tady sady z večerníčků, pohádkové postavy, pověsti, zvířata. Děti si mohou navrhnout vlastní karty. Spolu s rodiči nebo odděleně si také zahrát,“ zmínila kurátorka a historička Kristýna Pinkrová.

Chybět nebude ani regionální část věnovaná chodskému mariáši. Autorkou kreseb je výtvarnice Slávka Štrbová. Lidé uvidí její kompletní práci, od skic až po finální návrhy. Vernisáž se koná v pátek od 17 hodin v atriu Chodského hradu. Výstava potrvá až do konce října. Muzeum je otevřené denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.