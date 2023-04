Zpěvačku Amy Winehouse připomene v Měšťanské besedě její původní kapela

Dvanáct let poté, co ze světa náhle odešla britská ikonická zpěvačka Amy Winehouse, znovu ožívají její písně před publikem. The Amy Winehouse Band, muzikanti z původní kapely, je zahrají 8. září 2023 v plzeňské Měšťanské besedě a v roli Amy vystoupí zpěvačka Bronte Shande.

The Amy Winehouse Band | Foto: Měšťanská beseda