„Nehodu nezpůsobila technická závada ani chyba jejího řídícího softwaru,“ uvedla v pondělí mluvčí společnosti Kateřina Kodadová. Zda je na vině například lidský faktor, odmítla komentovat s tím, že nelze narušit policejní vyšetřování.

Neštěstí se stalo v pátek 18. června. Při zpracování kapalných odpadů unikly siřičitany a sirovodík. Zasaženo bylo celkem sedm lidí, tři z nich (ročníky 1989, 1980 a 1975) v nemocnici zemřeli. Co přesně se stalo, šetří firma i policie, kde si záležitost převzala krajská kriminálka. „Byly zahájeny úkony pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti,“ řekla již dříve Deníku krajská policejní mluvčí Ivana Jelínková. Nyní doplnila, že se k příčinám neštěstí nemůže vyjádřit, čeká se na znalecké posudky.

Hala, ve které k havárii došlo, byla podle vedení SUEZ CZ po ukončení zásahu v sobotu 19. června vyčištěna, bezpečnostní technologie a ventilace prošly důkladnou revizí. „Kontrola samotné linky na zpracování kapalného odpadu potvrdila, že je po technické i bezpečnostní stránce v pořádku. V současnosti v areálu probíhají pouze úklidové a manipulační práce,“ uvedla Kodadová.

„Motivací pro interní vyšetřování je samozřejmě snaha zjistit, co se přesně stalo, a přijmout taková opatření, aby se podobná tragédie nemohla už nikdy opakovat. Chceme zároveň přesvědčivě vyvrátit některé polopravdy a dezinformace kolující ve veřejném prostoru,“ doplnil ředitel pro řízení rizik SUEZ CZ Petr Knězů. Především chce společnost oddělit dvě události, které podle ní nijak nesouvisí, a to samotnou havárii a zvýšený zápach v týdnu před ní. Zápach pocházel z nezvykle silně odorizovaného odpadu, který obsahoval nadměrné množství merkaptanů – neškodných, leč velmi silně zapáchajících plynů, které se využívají k indikaci látek, jež by jinak nebyly cítit. „S merkaptany přišel do styku snad každý, kdo má doma plynovou troubu, sporák nebo plynový kotel. Dva dny před nehodou byl navržen a schválen postup eliminace zápachu merkaptanů. Tento zápach tedy neměl nic společného s nehodou, která se stala 18. června v jiné části areálu a byla časově velmi úzce a jasně ohraničenou událostí,“ uvedla Kodadová.

Firma pozůstalým po havárii poskytla mimořádné finanční dary v řádech desetitisíců korun jako nástroj okamžité pomoci. „Aktuálně jednáme o výplatě jednorázové finanční náhrady pro pozůstalé. Naším cílem je, aby částka byla vyplacena co nejrychleji. Proto jsme pozůstalým nabídli, že ji vyplatíme bez ohledu na výsledky oficiálního vyšetřování,“ informoval generální ředitel SUEZ CZ Zdeněk Horsák. Částka by se měla pohybovat v řádech statisíců korun.