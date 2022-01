Testovacím místem pro vybudování kanálu v Sulkově by měl být od letošního jara minikanál v Doudlevcích. „Minikanál bude v podstatě modelem budoucího projektu Sulkov. Sloužit bude k tréninku vodáků,“ uvádí Helus, který se dlouhodobě zasazuje o plnohodnotný kanál s divokou vodou v Plzni nebo blízkém okolí.

„Několik let jsme hledali lokality, které budou zásobovány z jezírka nebo rybníka, a které budou napájeny levným zdrojem elektřiny. V Plzni však levná elektřina k dispozici nebyla. Vhodnou lokalitu s fotovoltaikou jsme nakonec našli v Sulkově. Výhodou je dobrá dopravní dostupnost – je to kousek od Plzně a poblíž dálnice D5,“ vysvětluje dále plzeňský vodák.

Kanál v Sulkově vznikne uprostřed lesů v místě současného rybníku. Bude přečerpávací. Voda se bude čerpat z rybníku do kanálu s divokou vodou umístěného nad rybníkem. Kanálem se pak do něj voda po pár minutách vrátí zpět. „Přečerpávání vody v areálu bude energeticky zajišťovat fotovoltaická elektrárna. Ve vodě se bude jezdit hlavně na jaře a v létě, tedy v době přebytku elektřiny ze slunce. Náklady na množství spotřebované energie budou tedy přijatelné. V Sulkově budeme koexistovat s místními rybáři, kterým tak rybník díky trvalému doplňování a cirkulaci vody nevyschne,“ říká Helus s tím, že projekt bude financovat spolek Divoká voda Sulkov za použití dotací.

Sulkovská trať pro trénink vodáků i závody ve sjezdu nebo slalomu bude dlouhá 350 metrů. Kanál budou moct využívat jak vodáci, tak veřejnost. „Cílem projektu je vybudovat zázemí pro všechny vodáky amatéry i profesionály, pro sportovní či turistické oddíly, skauty, širokou veřejnost a ve vyhrazených hodinách pro výcvik hasičů a záchranářů, kteří budou na divoké vodě trénovat pro případ povodní. V areálu bude také možné půjčit si paddleboardy nebo rafty, s jejichž používáním poradí lidem instruktoři,“ uvádí dále.

V současné době už je uzavřeno memorandum o vzájemné spolupráci s majitelem pozemků, kanál na Sulkově už je také zahrnutý v novém územním plánu obce. „Ve stávajícím územním plánu začleněný není, ale dostal se do návrhu nového územního plánu, který se bude projednávat,“ uvádí Michal Gotthart, starosta obce Líně, pod kterou Sulkov spadá. „Pravděpodobně ještě pár let potrvá, než se nový územní plán podaří schválit. Teoreticky by vodácký areál mohl vzniknout za tři roky,“ dodává Helus.

Podobná sportoviště podle Heluse v České republice už existují. Nikoliv ale ta, kde se voda přečerpává. „V Česku jsou takováto sportoviště poměrně populární. V některých městech už existují, byť ne s přečerpáváním vody. Ta existují například v Německu, Rakousku a dalších státech. V Česku zatím nejsou,“ uzavírá Helus.