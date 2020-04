Musí dokončit studia medicíny, kterou studuje pátým rokem. Teď ale působí jako sanitář na jednotce intenzivní péče plicního oddělení Fakultní nemocnice Plzeň. Tedy přímo na pracovišti, které funguje jako JIP pro pacienty s potvrzenou nákazou COVID-19. Se svými nejbližšími, rodinou a přítelkyní, se už několik týdnů neviděl, stýská se mu, ale chápe, že v současné situaci je to tak bezpečnější.

Ondřej pracuje při studiu jako sanitář na operačních sálech už dva roky. Když bylo rozhodnuto o povinné pomoci mediků v nemocnicích, domluvili se se spolužákem s vrchní sestrou, že nabídne jejich výpomoc oddělením, které budou sanitáře potřebovat. "Později se na mě a spolužáka obrátili právě z plicního oddělení."

"Moje práce na oddělení spočívá ve výpomoci při hygieně, převlékání a polohování pacienta, a poté se staráme o doplňování zdravotnických nástrojů a pomůcek, dezinfekci a mytí použitých nástrojů, prakticky se snažíme postarat o to, aby sestřičky měly při ruce vše potřebné při péči o pacienta," popsal Deníku svoje působení na JIP.

Kromě toho také odnáší vzorky od pacientů do boxu, či nástroje ke sterilizaci. "Jelikož se jedná o JIP, jsou na oddělení pacienti, kteří potřebují intenzivní péči. Buď jsou intubovaní, anebo u nich hrozí zhoršení stavu, při kterém by intubaci potřebovali. Na směnu jsme k dispozici dva sanitáři, snažíme se střídat po dvou až třech hodinách, kdy jeden je na oddělení a druhý je k dispozici na denní místnosti."

ROZMOČENÉ RUCE, OTLAČENÉ UŠI

Po oddělení není možné se pohybovat bez ochranných prostředků. Hodiny v nich dávají tělu zabrat. "Být zavřený v tom „skafandru“ je dost úmorné, potíme se i když jenom v klidu stojíme, natož když v tom něco děláme. Ruce máme rozmočené od vlastního potu, nosy a uši otlačené od respirátorů a brýlí. Naštěstí máme k dispozici gelové náplasti na nos, a za uši si dáváme vatové čtverečky, aby potom tolik nebolely."

Když zrovna nejsou u pacientů, mohou trávit čas v tzv. denní místnosti. Před vstupem se ale musí řádně obléct do ochranných pomůcek. To znamená nasadit si respirátor, čepici, troje gumové rukavice, ochranný oblek s kapucí, brýle, holiny, igelitovou zástěru a ochranný štít. Při odchodu se dezinfikují ochranné brýle, štít a holiny, všechno ostatní je jednorázové a končí to v infekčním odpadu. Samozřejmostí je podle Ondřeje řádná hygiena rukou, včetně dezinfekce. "Díky tomu, že jsme oddělení s potvrzenými případy nákazy COVID-19, máme ochranných pomůcek relativní dostatek.

SETKÁNÍ SE SMRTÍ

Ondřej působí na oddělení, kde není výjimečné, že některý z pacientů zemře. "Smrt a nejtěžší fáze nemocí jsou něco, s čím se postupně setkáváme již během našeho studia medicíny. Nikdy bych si nedovolil tvrdit, že je to něco, na co se dá zvyknout, ale zdravotničtí pracovníci by se neměli sesypat pokaždé, když k tomu dojde," vysvětluje budoucí lékař a dodává, že stále tu totiž jsou ostatní pacienti, kteří potřebují pomoc, a pro které je třeba být připraven s čistou hlavou. "Samozřejmě jsou případy, které s člověkem víc zamávají. Je jiné, pokud zemře velmi starý člověk, který se poslední roky trápil se svojí vleklou nemocí, anebo pokud zemře dítě, které mělo celý život před sebou."

MUSÍ ZVLÁDNOUT I STUDIUM

Služba na JIP není jednoduchá, navíc je ještě třeba studovat. Ve skloubení práce se studiem už má sice dvouletou zkušenost, ale teď je to něco jiného. "Předtím šlo o pár služeb za měsíc, většinou osmihodinové odpolední směny. To nebýval problém. Nyní jde ale prakticky o práci na plný úvazek, o dvanáctihodinové směny, včetně nočních. Naše lékařská fakulta se snaží o online výuku, která probíhá formou seminářů přes videokonference, a i některé zkoušky jsou tímto způsobem vedeny. Semináře jsou povinné, pokud ovšem doložíme potvrzení o práci v nemocnici, máme výjimku a jsme z nich omluveni."

Ale i tak se snaží budoucí lékaři, pokud mají čas, se seminářů zúčastnit. Pomůže to při přípravě na zkoušku.

STÝSKÁ SE

Mimo službu se medici chovají podobně jako všichni ostatní. Nosí roušky, myjí si pravidelně ruce atd. "Nemáme přímo nakázáno, jak se chovat mimo nemocnici, či že bychom měli něco zakázané. Ale každý z nás si uvědomuje riziko, a podle toho se také chová. Přestože dodržujeme všechny bezpečnostní předpisy, a šance nákazy od pacienta by neměla být tak vysoká, snažíme se zbytečně neriskovat a nevystavovat své okolí tomuto riziku," říká Ondra.

Možnost setkávat se s blízkými sice nevylučuje, ale z preventivních důvodů od začátku práce na JIP svoji rodinu nenavštívil. Je pouze v Plzni, nikam nejezdí, protože je nechce nakazit. Ani v Plzni nikam nechodí, pouze si jde nakoupit potraviny, ale i přitom dodržuje všechna bezpečnostní pravidla. "Moje přítelkyně je také medička, ale vypomáhá v nemocnici v Táboře, takže ani s tou jsem se od té doby neviděl. Trochu vypomáhají videohovory, ale není to taková útěcha, jako ji doopravdy obejmout. Máme spoustu práce, a když nemáme práci, tak se učíme, ale i tak se najde hodně chvil, kdy se člověk zamyslí a stýská se mu."

DARŮ SI VÁŽÍME

I když je o personál na JIP postaráno i z hlediska jídla a pití, pracovníci jsou vděční za různé dary. "Chtěl bych moc poděkovat dárcům, kteří naší nemocnici darují různá jídla a pití," říká Ondřej Horský.

O pití, jak dodává, je postaráno ze strany nemocnice, kdy je k dispozici balená voda. "Ta se doopravdy hodí, potom co vypotíme několik litrů na oddělení. Během té doby, co zde pracuji, jsme dostali spousty dalšího pití a jídla od dárců. Různé energetické nápoje, limonády, ledové čaje a podobně. Z jídla to byly například slané štrúdly, koláčky, bramboráky, burgery, ale i plnohodnotná jídla, jako je řízek s bramborovou kaší. Moc si toho všeho vážíme, a ještě jednou děkujeme."

Od nemocnice dostali pracovníci i mastičky a krémy na otlačeniny, přípravky na podporu imunity. K dispozici mají sprchu, která má podle Ondřeje dvojí výhodu - je skvělé se po propoceném dni pořádně osprchovat, navíc se po odchodu z práce zmenšuje riziko roznášení infekce. Horší je to vydržet nejít na záchod. "Záchod máme, ale pokud jsme zrovna zavření vevnitř, tak na něj logicky nemůžeme."

O SPECIALIZACI MÁ ROZHODNUTO

I když současná situace je cennou zkušeností, Ondra už má o své budoucí profesi víceméně rozhodnuto. "Výběr specializace ovlivňuje celé naše studium, procházíme skoro všemi odděleními a vidíme, co kde jaká práce obnáší. Nynější situace je ale výjimečná, celá nemocnice je v režimu, který běžný není, a já doufám že po skončení pandemie se už nebude opakovat. Takže rozhodovat svojí specializaci podle toho, co se děje teď, není myslím na místě. Navíc jsem už víceméně rozhodnut o specializaci praktického lékaře."

Jak dále podotýká, práce praktického lékaře nemusí být na první pohled tak zajímavá, jako je například chirurg na operačním sále. "Ale pro spoustu lidí je první kontakt se zdravotní péčí právě u praktického lékaře. Ten sice není tou osobou, která mu na sále operací zachrání život, ale dělat dobře a poctivě práci praktika je pro zdraví neméně důležité, a já doufám, že svojí prací v budoucnu pomůžu co nejvíce lidem," uzavírá student medicíny z Tachova.