Mladíci se přihlásili do osmiměsíčního globálního programu Samsung Solve for Tomorrow, jehož zadáním je hledat, co lidi pálí, a navrhnout vlastní technologické řešení. Češi se do něj letos zapojili poprvé. Vynález Kováče a Vydry z třetího ročníku Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Plzeň ohromil porotu svým obchodním potenciálem i provedením. Kluci, kteří by rádi v budoucnu prosadili svůj produkt na trh a začali vlastní byznys, ho popsali takto: „Naše zařízení BikeTrack je zabudováno do plně funkční svítilny na kolo. Má v sobě sledovací funkce, které okamžitě rozpoznají nedovolený přístup ke kolu a v případě jeho krádeže dokáží přenášet do aplikace GPS souřadnice jeho aktuální polohy. Díky propojení zařízení s elektrotechnikou můžeme speciálně u elektrokol jít ještě dál a při podezřelé manipulaci přes aplikaci zablokovat motor, případně zaktivovat brzdy kola, a tím krádeži zabránit.“