Protipovodňová opatření za několik desítek milionů korun by se ještě v tomto pololetí měla začít budovat mezi Stříbrem a Těchlovicemi.

Protipovodňové poldery vzniknou nalevo od silnice mezi Stříbrem a Těchlovicemi. | Foto: Miroslav Šimek

Jak Deník informoval stříbrský radní Miroslav Šimek, na velkém poli mezi bývalými kasárnami a Těchlovicemi vyroste soustava protipovodňových opatření chránících vnitřní území města. "Již v roce 2009 bylo definitivně rozhodnuto, že je nutné připravit se na velkou vodu, která by mohla vzniknout, pokud by průtrž mračen spadla na tuto oblast okolo pramene Těchlovického potoka. Ten vyvěrá na úbočí Otročínského vrchu svažujícím se k vesnici a potom mělkým údolím svádí vodu ke Stříbru. Zde napájí mimo jiné tzv. Mlékárenský rybník, aby pak pokračoval údolím pod Alešovou ulicí přes bývalý Svinčák do parku a Mže," popsal Šimek.