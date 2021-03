Statistici podporují vyplnění formulářů přes počítač či telefon, je podle nich nejrychlejší a nejbezpečnější. Rádi by proto nechali zpřístupnit místa s veřejným internetem, např. knihovny.

Ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni Miloslav Chlad s kolegy ukazuje výstupy z minulých sčítání. Plzeňská správa jako jediná v ČR při posledním sčítání připravila z krajských údajů atlas ze sčítání lidu. | Foto: Deník/Milan Kilián

Nemocnice v Plzeňském kraji potřebovaly kvůli očkování proti covid-19 vědět, jaká je ve které oblasti věková struktura. To proto, aby měly přehled, kde, kdy a kolik očkovacích látek bude třeba. Obrátily se proto na Krajskou správu Českého statistického úřadu (KS ČSÚ) v Plzni, která jim potřebná data dodala. Měla je i díky sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. "To je jen jedna z ukázek, jak jsou tato data užitečná a sčítání důležité," vysvětlil ředitel správy Miloslav Chlad. Dodal, že letošní sčítání, které právě startuje, je přelomové. Data se budou sbírat i online a statistici věří, že možnosti vyplnit formulář na počítači, tabletu nebo v mobilu využije co nejvíce lidí. "Průzkumy říkají, že by se touto formou mohlo zúčastnit až 70 procent respondentů. Aby byla tato očekávání naplněna, bylo by dobré, kdyby se např. otevřely v obcích knihovny s veřejně přístupným internetem, které jsou nyní zavřené," apeloval Chlad.