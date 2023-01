„Cílem jednání bylo otevřít témata, co všechno by v dotčeném území bylo možné postavit z hlediska dopravní infrastruktury. Pokud by tam zvažovaný plán vybudování továrny přišel, infrastruktura musí být významně rozšířena, aby problémy nedopadly na obyvatele, kteří v okolí žijí. Řešili jsme proto urychlení přeložky silnic I/26 a II/180. Nezbytnou podmínkou bude také vybudování železniční vlečky a nádraží, které by sloužilo pro nakládku. Dále je nutné urychlit modernizaci trati mezi Plzní, Domažlicemi a Německem,“ uvedl Kupka.

Starosta Dobřan Martin Sobotka upozornil, že obce nejsou v žádném případě rozhodnuté, že by záměr chtěly podpořit. „V takové fázi nejsme. Na druhou stranu jednáme se všemi otevřeně, abychom měli případně připravenou kvalitní infrastrukturu,“ řekl Sobotka. Podle něj je důležité, že čtvrteční debata otevřela celkové zvažování toho, co s letištěm bude, ať už tam továrna vyroste či nikoliv. „Zaznělo, že v Líních bude buď gigafactory, nebo nic. Neuvažuje se tedy, že by se tam stavěla jakákoliv jiná průmyslová zóna, což je pro nás důležité. Dále jsme na nejlepší cestě k tomu, abychom prosadili náš hlavní strategický cíl, a to je výrazné zmenšení plochy průmyslové zóny. Minimálně zachování větší zelené plochy,“ doplnil starosta.

Řada nejasností se podle senátora a starosty Vejprnic Pavla Karpíška na schůzce s ministrem vyjasnila. „Jednání ukázalo, že je možné se domluvit. Řešily se i další dopravní stavby bez ohledu na to, jestli se gigafactory postaví,“ poznamenal Karpíšek.

V případě, že v Líních fabrika vyroste, aerokluby by měly dostat náhradní prostory. „Uvažujeme o celé řadě letišť. Nyní probíhá základní analýza, které plochy by letcům mohly posloužit. Nebylo by fér je nyní jmenovat. Letecký provoz je jeden z důležitých faktorů i pro mě jako ministra. Zabýváme se proto alternativou, kterou bychom mohli leteckému provozu nabídnout,“ řekl Kupka.

Stavbu průmyslového parku v červenci schválila vláda. Podle ní se jedná o klíčovou investici pro Českou republiku. Obří továrna by mohla zaměstnat až 4000 lidí. Verdikt, zda gigafactory společnost Volkswagen v Líních postaví, měl padnout do konce loňského roku. Koncern však rozhodnutí odložil o několik měsíců. Kromě České republiky je ve hře Polsko či Maďarsko.

