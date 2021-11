Během posledních měsíců se v Karlovarské kraji stalo několik vážných dopravních nehod. Mezi něž patří i ta z 22. září na silnici D6 před Sokolovem. "Stáli nade mnou všichni svatí," říká řidička Zuzana z Karlových Varů, která nehodu přežila. "Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi tehdy pomohli. Samozřejmě paní, která jela za mnou, ale také zdravotníkům, policistům i hasičům," vzkazuje žena, která se skutečně podruhé narodila. Chybou byla závada na řízení, a ne ona, jak jí mnozí vyčítali ve facebookové diskusi.

Jela tehdy za synem z Karlových Varů do Sokolova. "Pár kilometrů před Sokolovem jsem najednou zjistila, že nemůžu pohnout s volantem. To je jeden z mála okamžiků, na co si vzpomínám. Panikařím, protože nemůžu pohnout proboha s tím volantem," vypráví paní Zuzana, která v osudný den jela rychlostí mezi 90 až 100 kilometry v hodině. "Pak už nic, mám okno, a pak až slyším mluvit lékařku, a ten hlas znám, protože znám tu lékařku," líčí drama žena, která je zdravotní sestrou na oddělení ARO karlovarské nemocnice. Právě její kolegové jí pomáhali i na emergency.

"Nevím, jak se to stalo, ale zřejmě jsem nadiktovala kód do mého telefonu zasahujícímu policistovi. Ten zavolal mému příteli, který okamžitě na místo dorazil. Vybavuji si, jak se mi nesmírně ulevilo, když jsem slyšela jeho hlas. Najednou jsem měla pocit, že všechno bude dobré. Je to pro mě stále velmi silný moment. Pak mám zase okno. Potom slyším dceru, jak pláče, zeťáka, jak se situaci snaží odlehčit, a taky kolegy z práce, kteří mě ošetřovali," vybavuje si paní Zuzana a konstatuje, že tehdy nad ní, jak se říká, stáli opravdu všichni svatí. "Viděla jsem taťku, který zemřel před čtyřmi roky. Byl bosý, dost mě ten fakt, že byl bosý, zarazil," říká.

Velkou zásluhu na její záchraně má jáchymovská bylinkářka, která jela tehdy za ní. Karlovaračka se totiž několikrát otočila na střechu, podle svědků letěla možná i patnáct metrů, než zůstala za svodidly otočená na střeše hlavou dolů. "Ta paní měla u sebe nůžky na stříhání keřů, tak mi mohla přestřihnout pás a tím mě vysvobodit. Vzhledem k tomu, že jsem měla slabé krvácení do mozku, tak mi pomohla," vypráví.

Auto skončilo ve šrotu a policie případ odložila. "Zaseknutý volant, to byla závada, kvůli které jsem se málem zabila. Radím proto všem, pokud máte pocit, že je něco s volantem v nepořádku, nepodceňujte to," dodává řidička.