Po devět dní budou moci návštěvníci plzeňské Sportmanie zkoušet různé druhy sportů a vyslechnout zajímavé přednášky a besedy se známými sportovci. Děti se mohou těšit na sběr razítek a medailí. Novinkou je cvičení pro seniory.

Areál bude protentokrát rozdělen na tři sektory. „V tomto nejistém období, které letos kvůli pandemii koronaviru nastalo, jsme se rozhodli pro alternativu klasické Sportmanie, kdy v připraveném komplexu vzniknou tři od sebe oddělené sektory. Tím dokážeme koordinovat počty lidí,“ vysvětlil primátor města Plzně Martin Baxa.

První sektor, takzvaný amfiteátr sektor, zahrne hlavní pódium, kde se budou konat taneční workshopy, nacházet se v něm bude také jumping, taneční stanoviště, speciální stanoviště s vodní skluzavkou nebo street fotbal arénou. Druhý sektor bude zaměřen na kolektivní sporty, a to včetně prostoru pro FC Viktoria Plzeň a HC Škoda Plzeň. Třetí sektor nabídne individuální sporty – lukostřelbu, šerm nebo atletiku. „Každý sektor má vždy svůj vlastní vstup a je opatřen i kamerou pro monitorování počtu osob,“ uvedl vedoucí Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Přemysl Švarc.

Do programu město letos nově zařadilo ranní cvičení pro seniory s přednáškou. V pátek 21. srpna si bude možné prohlídnout sanitky i vozy hasičů a policie. „Součástí programu je také letní běh – od soboty do soboty si bude moci každý návštěvník zaběhnout pětikilometrový závod. Běh si může kdokoliv vyzkoušet i s trenérem, a to denně od 18 hodin,“ dodal Švarc.

Sportmanie loni překonala návštěvnický rekord 60 tisíc osob. „Každoročně rozpohybuje desítky tisíc našich občanů. Hlavním cílem je i letos připravit rodinám s dětmi neopakovatelný zážitek s možností vyzkoušet si desítky různých stanovišť a potkat se se sportovními legendami a současnými reprezentanty České republiky,“ sdělil první náměstek primátora Roman Zarzycký.

Akce bude slavnostně zahájena v sobotu 15. srpna v 18 hodin. Vstup do sportovního parku je zdarma. Ve všední dny bude otevřen od 14 do 20 hodin, o víkendech od 10 do 20 hodin.