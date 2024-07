Páteční a sobotní program se odehrával na náměstí. Páteční zábavou slavnosti začaly a v sobotu je vystřídala pestrá nabídka piva od minipivovarů, které do Kdyně přivezly to nejlepší, co u nich vzniká a následně roztočily pípy. Lidé kromě piva ale ochutnávali také různorodá jídla, nechyběly oblíbené hamburgery, hot dogy, langoše, churros, ale i hmyz či nigerijská a indická kuchyně.

O zpestření programu se postaraly kapely Století, 1st Choice, Fousy, Schodiště, Znouzectnost, Sticx a V3Ska.

Neděle bude patřit císařským slavnostem, které se budou odehrávat od 9 hodin v parku u Muzea příhraničí. Přinesou historický program pro děti i dospělé. Letos se připravuje program s názvem „Staré dobré časy aneb od Císařepána k První republice“. Podle organizátorů návštěvníky přenese do časů, kdy se život jevil klidnějším, na kolonádách se procházely dámy v elegantních šatech, pánové v cylindrech, z kolonád a parků se ozývala hudba. Představena bude tehdejší móda, hudba a možná i dopravní prostředky.

V 10 hodin budou císařské slavnosti zahájeny císařským heroldem, poté budou následovat trubadůři a muzikusové císařských dvorů, dvorní šašek, rytíři, lovčí, sokolníci. Ve 12.45 hodin se uskuteční vzpomínka na třicetiletou válku a ve 14 hodin vyjde slavnostní průvod městem. Poté pokračuje program až do večerních hodin.