Slatina na konci světa kdysi vzkvétala, sklárna vyráběla knoflíky i prstýnky

/VIDEOVÝLET S DENÍKEM/ V dnešním videovýletě se podíváme na planinu uprostřed hlubokých příhraničních lesů. Stávala zde Slatina, vesnice, o které se říkalo, že je doslova na koci světa. Do Čech to bývalo daleko, osm kilometrů do nejbližší farní obce, Tří Seker.

Zaniklá Slatina a blízké okolí. | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Přesto vesnice ve své době vzkvétala. Nejprve zde stála panská myslivna a poté kolem poloviny osmnáctého století vznikla obec jako sídlo lesních dělníků z panství Tachov. Časem přibyly hostince, mlýny, další myslivna, obchody a také škola. V bývalé vsi je dnes Janovského pramen pojmenovaný podle českého fořta Janovského, který v roce 1935 obdržel čestné občanství obce. Lidé se zde živili zejména prací v lese a také jako skláři. Ve dvou velkých šmelcovnách, tedy pecích, pracovalo na denních a nočních šichtách více než sto mužů. Vyráběli různobarevné skleněné zboží. Perly, kolárky, skleněné prsteny, knoflíky, závěsy pro skleněné lustry. Těsně u státních hranic stával dolní mlýn. Vodní kolo poháněla voda z náhonu vedeného z Hamerského potoka. Mlýn sloužil i jako pila a hospoda a dvakrát vyhořel. Osudné byly pro obec poválečné roky. Mlýn podruhé vyhořel a už ho nikdo neobnovil. Naopak, celá obec se ocitla v hraničním pásmu a do posledního domu byly zbořena. Jediné, co zbylo je několik základů staveb a ruina tohoto mlýna s náhonem. Nedaleko bývalé Slatiny pak vyrostly objekty nové, začala se zde těžit uranová ruda.