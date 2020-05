Vyučovat se bude ve skupinkách, potkat by se v kabinetu neměli ani učitelé. Některé školy otevřou i domovy mládeže. Účast na vyučování je dobrovolná, zájem však jistě bude.

Na Střední průmyslové škole elektrotechnické (SPŠE) v Plzni se budou studenti připravovat na maturity z odborných předmětů. „Přípravu máme koncipovanou tak, že studenti přijdou vždy dva dny v týdnu a vyučování bude od 8 do 12 hodin za dodržení všech hygienických a epidemiologických opatření,“ sdělila ředitelka SPŠE Naděžda Mauleová s tím, že se škola chystá otevřít také domov mládeže a školní jídelnu. „Zatím zjišťujeme zájem, nicméně je už jisté, že studenti budou ubytováni samostatně v pokojích,“ dodala Mauleová.

Pro maturanty se v pondělí otevře i Střední průmyslová škola dopravní v Plzni a učitelé budou studenty připravovat na maturity z češtiny, matematiky, cizích jazyků a odborných předmětů. „Vytvořili jsme několik skupin žáků, nejpočetnější bude dvanáctičlenná. Každý učitel bude mít svou učebnu, do které budou studenti docházet,“ vysvětlila ředitelka školy Irena Nováková. Škola vybaví učitele rouškami a ochrannými štíty. „Hodiny máme rozvržené tak, aby se učitelé míjeli. Učit se bude v pondělí, úterý a čtvrtek, aby měli kantoři čas na on-line výuku,“ řekla Nováková a dodala, že dozor před školou a uvnitř bude kontrolovat rozestupy mezi žáky a roušky. „Máme domluvenou firmu, která bude dezinfikovat učebny a kabinety, u vrátnice bude stojan s dezinfekcí. V úterý jsme se dozvěděli, že můžeme otevřít domov mládeže. Jeho zástupce bude nyní zjišťovat, kolik studentů by se chtělo ubytovat,“ uzavřela Nováková.

Do přípravy deváťáků na přijímací zkoušky se od příštího týdne pustí také základní školy. „Přihlášeno máme deset z devatenácti žáků, kteří chtějí studovat maturitní obor. V úterý budeme vyučovat matematiku a ve čtvrtek češtinu. Lekce potrvají vždy od 9 do 10:30,“ informovala ředitelka 13. ZŠ v Habrmannově ulici v Plzni Zdeňka Vrátníková.

Na přípravu k přijímacím zkouškám se na Masarykovu základní školu v Klatovech podle ředitelky Emilie Salvetrové přihlásila zhruba polovina deváťáků. „Každý pracovní den bude probíhat tříhodinová bloková výuka českého jazyka a matematiky tak, aby měli žáci dostatek času látku pochopit a případně se na cokoliv doptat,“ uvedla Salvetrová.

Malí školáci doma počítají, zpívají i cvičí

Jana Dubcová, maminka sedmiletého Jiřího, který je žákem první třídy Základní školy v Dýšině u Plzně, se učí se svým synem denně minimálně dvě hodiny, vždy ráno. Syn se učí i s tatínkem nebo s dědečkem a babičkou a s třídní učitelkou on-line. Přístup paní učitelky si Jiřího maminka moc chválí.

„Jiřího třídní se nám naplno věnuje. Vždy s ním dvakrát v týdnu po patnácti minutách probere učivo přes skype. Jirka jí on-line ukáže, jaké úkoly už má hotové, a může se jí zeptat na vše, co ho zajímá. Potom ho zkouší na známky,“ říká Dubcová. Dodává, že učitelé děti zkoušejí on-line i z hudební výchovy či tělocviku. „Syn teď dostal za úkol naučit se písničku a zazpívat ji paní učitelce přes skype. Děti mají doma také cvičit, aby učení něčím prokládali. Tuhle dostal Jirka za úkol udělat deset dřepů, tak jsme je dělali společně, aby ho to víc bavilo,“ usmívá se Dubcová a dodává: „Příště máme za úkol nahrát video, jak syn cvičí, tak jsem na to zvědavá.“