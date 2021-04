V Plzeňském kraji se od pondělí bez omezení otevřou mateřské školy pro všechny žáky. Děti se v nich budou vyučovat bez roušek a nebudou se muset testovat. Školky jsou na žáčky připravené a těší se na začátek výuky.

Hygienici v kraji navíc poukazují na příznivou epidemickou situaci. Podle ředitele Krajské hygienické stanice v Plzni Michala Bartoše je návrat dětí do školek dobrou zprávou hlavně pro rodiče. „My budeme s napětím sledovat, zda se otevření školek na situaci nějak projeví. Současná čísla jsou ale zatím dobrá a jsem rád, že se školky otevírají,“ okomentoval Bartoš a dodal, že pokud bude tento vývoj pokračovat, je velká šance, že se otevřou i další části školní výuky.

Na nástup dětí jsou už připraveni v 51. mateřské škole v Plzni. „Veškeré instrukce jsme rodičům napsali na náš web. Jsme opravdu šťastni, protože máme připraveno mnoho projektů. Děti už nám opravdu chyběly,“ řekla ředitelka školky Blanka Linhartová.

Mateřská škola Klatovy po celou dobu uzavření škol fungovala jako dětská skupina pro děti rodičů IZS. „Od 12. dubna jsme měly možnost otevřít všechny třídy mateřských škol pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti rodičů vybraných profesí. Prošli jsme náročným obdobím měnících se karanténních opatření, uzavíráním tříd i celých pracovišť, zavedením práce v respirátorech, testováním všech zaměstnanců i dětí. Jsme rádi, že se vracíme k běžnému provozu a třídy se zaplní i mladšími dětmi. Jinak se pro nás nic zásadního nemění,“ uvedla ředitelka Jitka Luňáková.

Také v Mateřské škole Pošumavská v Tachově se všichni na žáčky těší. „Školka působila bez dětí smutně,“ řekla Deníku ředitelka Ladislava Pitrová. „Na otevření jsme připraveni, všechny prostory jsou vydezinfikované. Už teď, když chodili předškoláci, jsme měli plný stav a všechno bylo v pořádku. I testování, všechny testy byly zatím negativní,“ doplnila.

Naopak ředitelku kdyňské školky Ivanu Kreslovou pondělní otevření školek překvapilo. Právě příští týden totiž pět z jedenácti tamějších kantorek absolvuje očkování, a tak bude každá minimálně jeden den v práci scházet. Proto musela ředitelka včera narychlo vymyslet, jak chybějící učitelky nahradí. „Sice se kolegyně na očkování zaregistrovaly už v březnu, ale teprve teď na ně přišla řada. Systém jim vygeneroval termín, takže se tomu musíme přizpůsobit. Spojování tříd se proto nevyhneme,“ uvedla. Zároveň už požádala rodiče, aby právě příští týden své děti, pokud je to možné, do zařízení ještě nedávali.

Podle Kreslové je problém, že kantorky dosud nejsou naočkované. Navíc druhou dávku absolvují až v červnu. „Jdeme tak trochu z extrému do extrému. Ještě minulý týden jsme tady měli jen třiadvacet dětí, které jsme testovali. Lousknutím prstu jich přijde téměř sto a začneme fungovat v podstatě standardně. Budeme doufat, že situace už bude dobrá a nějaká třída brzy nespadne do karantény,“ dodala. Právě to se v lednu a únoru stalo, když musely doma zůstat tři třídy z pěti.