Za červenobílou páskou před oblíbenou restaurací Angusfarm v Soběsukách stojí mezi přihlížejícími i majitelé restaurace manželé Klausovi. Jejich podnik ve čtvrtek večer zachvátil ničivý požár, který nadělal škody za desítky milionů korun. Ještě v pátek ráno jsou na místě hasiči, kteří dohlížejí a hledají i za pomoci dronu případná ohniska.

Oblíbenou restauraci Angusfarm zničil požár. | Video: Deník/Pavel Bouda

„Je to obrovská škoda. Strávili jsme tady pět let práce, nejhorší byly první tři. Lidsky je to obrovský malér i pro naše hosty i pro naše kolegy z týmu, protože se to stalo před sezónou. Ale máme kolem sebe partu skvělých lidí, tak to zkusíme snad ještě do pololetí dát do pořádku. Ale zatím je to všechno předčasné, ještě jsme ani nebyli uvnitř. K příčině mohu s jistotou říct, že to nebylo cizím zaviněním, “ říká Marcel Klaus.

„Je neskutečné, jaká se zvedla vlna solidarity. Od rána nám chodí zprávy, drnčí telefony, všichni nabízejí pomoc, finanční i tu fyzickou. Jsou to třeba místní štamgasti, hodně lidí z gastra nebo i dodavatelé. Ti nám například už nabídli, jestli nechceme mobilní kuchyni, všichni jsou úžasní,“ říká potěšeně Lenka Klausová, i když je vidět, že je jí do pláče.

Požár restaurace Angusfarm zasáhl mnoho lidí, vyjadřují majitelům podporu

Pomoci chce i starosta obce František Růžička. "Je to ještě živá záležitost a zatím se sčítají škody. Ale z naší strany určitě také bude vůle pomoci," potvrzuje starosta.

V hloučku přihlížejících je i několik místních obyvatel. Na restauraci ve své obci byli všichni hrdí. „To je hrozný co se stalo. Perfektní místo, stále bylo obsazené, hlavně soboty a neděle. Byla to známá a oblíbená hospůdka v celým kraji, možná i v celé republice,“ potvrzuje třiasedmdesátiletý Václav.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

K rozsáhlému požáru vyjížděli hasiči ve čtvrtek krátce po 18. hodině. Rychle se šířící oheň zasáhl celé patro a pod kontrolu jej hasiči dostali až po 22. hodině. Škody se podle prvních odhadů vyšplhaly na 35 milionů korun. Příčinu požáru budou hasiči ještě vyšetřovat, mohlo začít hořet od klimatizace. „Když jsme ve čtvrtek večer vyjížděli k nahlášenému požáru restaurace v Soběsukách, nevěděli jsme jeho přesnou příčinu. Jen že zplodiny hoření z krbu a z odsávání se pravděpodobně dostaly do mezistropního prostoru. Ale na lokální uhašení už bylo pozdě, požár se rychle pod starým stropem rozšířil na celé první patro,“ řekl velitel Požární stanice Nepomuk Zbyšek Zuber a dodává: „Nakonec zasahovala necelá stovka hasičů, jak profesionálních tak dobrovolných. Celkem 15 hasičských jednotek.

Restaurace Angusfarm patří mezi oblíbené výletní i gastronomické cíle Plzeňského kraje. Je vyhlášená svými hovězími steaky, které se tu připravují z plemene Angus.