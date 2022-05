Tragickému osudu však později neunikla rodina policejního inspektora Václava Krále z Plzně, kam se Gabčík s Kubišem přesunuli od Stehlíků. Zatčeni byli 17. června a říjnu 1942 popraveni v koncentračním táboře Mauthausen.

K zajímavým dokumentům rokycanské výstavy se řadí základní výstroj parašutistů, kopie samopalu Sten nebo bojové nože a britské ruční granáty.

Část expozice, která je v centru Rokycan k vidění až do 25. září, patří i další významné postavě protifašistického hnutí. Parašutista a radiotelegrafista Jiří Potůček, vystupujícího pod krycím jménem Alois Tolar, prožil mládí ve Vranově, což je část Břas. Odtud na začátku války uprchl do zahraničí a ve Velké Británii byl přidělen do skupiny Silver A. Po výsadku do protektorátu spolupracoval se skupinami Silver B a Anthropoid. Zemřel kulkou českého četníka v červenci 1942 na okraji Pardubic.

Včera odpoledne se u domu rodiny Stehlíkovy uskutečnil pietní akt. Velká akce ke smutnému výročí se pak odehraje zítra od 14 hodin v Muzeu na demarkační linii při vjezdu do Rokycan. Se seskokem parašutistů, ukázkou boje u krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, besedou s historikem Stehlíkem nebo promítnutím slavného filmu Atentát.