Útěk se však nevydařil a soud ho poslal na tři roky do vězení. Jeho těhotná manželka strávila za mřížemi čtyři měsíce. Klemensovi nakonec emigrovali do Izraele v dubnu 1964. Za jejich vystěhování se u tehdejšího prezidenta Antonína Novotného přimluvil anglický matematik a filozof Bertrand Russell.

Miroslav Klemes se narodil v roce 1914 a vyrůstal v židovské rodině. Po gymnáziu nastoupil na pražskou medicínu, kterou nedostudoval. Krátce po nacistické okupaci se rozhodl opustit vlast. Rodiče a sestru ke stejnému rozhodnutí nepřesvědčil. Prchal nákladním vlakem přes Polsko, odkud pokračoval lodí přes Švédsko až do Anglie. Tam se přihlásil jako dobrovolník do britského Královského letectva a působil v 311. československé bombardovací peruti jako navigátor.

Klidnější než Angličané

Posádka liberatoru nejdříve prováděla protiponorkové lety nad Biskajským zálivem. Později chránila konvoje plující z Británie do Sovětského svazu. Na podzim 1944 se kapitánem a prvním pilotem stal Jiří Osolsobě. Ve své knize Zbylo nás devět popsal navigátora Frantu následovně: „Svým klidem zastínil i nejklidnějšího Angličana. Za nejtěžších nočních startů, ve sněhové vánici a s plnou náloží, když celá osádka byla napjatá, Franta stál u dveří pilotní kabiny, pojídal sendvič, zapíjej jej silnou černou kávou a masíroval si pokožku, aby povzbudil růst vlasů. Možná že chtěl opravdu napomáhat vzrůstu zbytku svých kaštanových kudrn, ale možná ta masáž pokožky byla jen jako jeho talisman. Někdo si vozil pro štěstí panenku, jiný dámskou punčochu kolem krku a někdo si třeba sahal pro štěstí na pleš.“

Děti uspal prášky a ukryl je do batohů

Letci se dostali domů jednatřicátého července 1945, kdy přistáli v Praze na Ruzyni. Třicetiletý František následně dokončil medicínu a stal se lékařem ve vinohradské nemocnici. Od chvíle, kdy Klemensovi nechali v bytě přespat provokatérku, se dostali do hledáčku Státní bezpečnosti. Proto se rozhodli v lednu 1951 utéct. „Strýc se přihlásil na brigádu do Kynžvartu, lázní ležících pár kilometrů od hranice. Koupil dva velké batohy, děti uspal prášky a tak, pět neděl po incidentu se ‚špionkou‘, přecházeli s tetou hranice,“ vylíčil útěk jejich synovec Ivan Dvořák v knize Report.

Vojáci však Klemensovy chytili jen pár metrů od drátů. František dostal u Okresního soudu v Chebu tři roky nepodmíněně, jeho těhotná žena Mirjam čtyři měsíce. O dvě děti se mezitím starala její sestra Ola, Dvořákova matka.

„Nebylo to lehké. Pracovala jsem na všech možných místech, byly to těžké práce, ale nakonec mi pomohla sestřenice Běla, která mě dostala do úřadu, kde to šlo, ani plat tam nebyl špatný,“ vzpomínala Mirjam pro americkou Nadaci šoa.

Naočkoval si žloutenku a znovu uprchl

František působil jako vězeňský lékař ve výchovném ústavu v Novém Jičíně. „Koncem léta dvaapadesátého roku si naočkoval slabou žloutenku, tedy přesněji její příznaky, a tak se dostal na izolaci civilního špitálu, ze kterého, jak správně předpokládal, se útěk mohl snáze zdařit,“ uvedl autor Reportu.

Rodák ze Kdyně přepiloval mříže záchodového okénka a dal se na cestu v ukradených civilních šatech. V terénu se pohyboval pouze v noci, jedl kukuřici a ovoce. Po šestnácti dnech byl ale dopaden. Soud mu udělil 14 měsíců navíc, které si odseděl v Plzni na Borech, zákaz výkonu povolání doktora a ztrátu volebního práva po ukončení trestu.

Za rodinu se přimluvil Bertrand Russell

Z vězení se dostal v roce 1955. Zprvu pracoval v továrně na výrobu pneumatik, poté jako dělník u vrtné soupravy na orlické přehradě. Myšlenky na emigraci postupně sílily. František o ni na podzim 1963 požádal oficiálně. Ačkoli zprvu neuspěl, pak jeho dopis díky anglické přítelkyni Edaně z války doputoval až k matematiku a filozofu Bertrandu Russellovi. Ten napsal tehdejšímu československému prezidentu Antonínu Novotnému, aby rodinu pustil. Po ostré výměně názorů mezi oběma muži Klemensovi povolení skutečně obdrželi. Vlakem odjeli 27. dubna 1964 a do Izraele docestovali za devět dní.

„Napřed nás poslali do Jeruzaléma. Nebylo to lehké bylo nás pět a dostali jsme byt padesát čtyři čtverečních metrů a čtyři postele. Ze začátku i bez vody a elektřiny. Ale byli jsme šťastní, že jsme svobodní, tak nám to bylo fuk,“ sdělila Mirjam. Její manžel začal pracovat znovu jako lékař.

Zástupci města chtějí na pozoruhodný příběh svého rodáka, který zemřel v roce 1985 a o jehož poválečném osudu neměli donedávna ani tušení, upozornit. „Plánujeme pamětní desku na domě, kde Klemensovi bydleli. Její návrh už máme. Mimo jiné na ní bude liberator. Odhalit bychom ji chtěli příští rok v květnu, kdy si připomínáme konec války,“ nastínila iniciátorka nápadu z kdyňského muzea a informačního centra Ludmila Brychová.