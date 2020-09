Vernisáž umělce, který od března do sv. Martina tráví čas na své chalupě v Brnířově u Kdyně, připomínala sraz rodáků. Místní totiž malíře považují za svého. Naposled jej jeli ve velkém podpořit na vernisáž v Jízdárně Pražského hradu. Zahájení se pak ujal další umělec, multiinstrumentalista Zdeněk Bína z kapely -123 minut a o pečlivou fotodokumentaci se postaral Zdeněk Zrůst z Lomečku u Starého Klíčova, jehož práce zahrnuje snímky z filmového snímku Havel.

Michael Rittstein, byť pochází z Prahy, je ve Kdyni a Brnířově jako doma. Vymaloval místní koupaliště Hájovna, kde velmi rád plave a kde jej velmi často potkáte, a dokonce si dané místo s legendárním můstkem nechal vytetovat na biceps. Nezdráhá se ani zapojit do místních veselic, například loni v Brnířově soupeřil v přetahování o lano v soutěži Lanopřetasil.

Zatímco malá vesnička jeho výstavu již zažila, a to v roce 1986 v prostorách místního JZD, Kdyně si na svou premiéru musela více jak třicet let počkat. „Ve Kdyni jsem nikdy nevystavoval, což je škoda. Přijel jsem sem v březnu a od té doby jsem maloval. Výhoda byla, že se obrazy nemusely převážet, jen se přemístily z Brnířova,“ řekl Rittstein s tím, že obrazy v Muzeu příhraničí Kdyně jsou částí větší výstavy, kterou připravuje na příští rok do Prahy.

„Snažím se nemarnit čas věcmi, které jsem už udělal či je umím. Kladu si vždy speciální úkol. Loni to byl velký obraz Mexika, předloni dva z Indie a letos jsem udělal Klokaního Tarzana,“ pokračoval malíř, který kdysi byl v Austrálii, kde jej napadlo takzvané libreto komiksového obrazu, který parafrázuje opravdového Tarzana. Tento je ale australský a perličkou je, že v díle je zakomponované jedno jediné slovo. Najít ho máte šanci do 15. listopadu.