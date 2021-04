Kastner tak proto společně se zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS) připravil na letošní jaro program Bezpečná restaurace, tedy soubor předpisů pro gastronomické provozy při uvolňování pandemických opatření.

Co Bezpečná restaurace představuje?

Jsou to opatření, která budou provozovny dodržovat a budou navázány na konkrétní parametry uvolňování pandemických opatření. Splnění navrhovaných opatření bude podmínkou zaregistrování v projektu Bezpečná restaurace, který poskytne podniku doklad o registraci bezpečné provozovny.

Jaké byly důvody pro vytvoření tohoto projektu?

Důvod je jasný, potřebujeme otevřít co nejdříve. Musíme změnit pohled na gastronomii, která je momentálně považována až za toxickou. Když se udělá hezky, ve městech je stejně plno lidí. Třeba v Plzni jsou lidé v parcích, chodí na náplavku, grilují na zahradách. Dle mého názoru je zahrádka nebo hospoda při režimových opatřeních v podstatě stejně nebezpečná. Snažíme se tak dělat všechno proto, abychom mohli otevřít. Uvidíme, zda nám to pomůže. Určitě nebude nikdy nic dokonalého, ale my už se potřebujeme dostat od debat k něčemu praktickému. Bohužel nám v tom nikdo nepomáhá, a tak jsme vzali iniciativu do vlastních rukou.

Co je tedy podle vás v současné době stěžejní?

Potřebujeme plán dopředu, abychom věděli, na co se máme připravit. To nám ale bohužel nikdo nedává. My za to sice vládu kritizujeme, ale není nám to nic platné. Nemáme žádnou odezvu a už je to k vzteku. Jediné, co slyšíme, je, že se bude gastronomie teprve řešit. Je ale nejvyšší čas, aby nám někdo něco řekl. Jsme půl roku zavření a takhle to přece dál nejde. Covid nezmizí a my s ním musíme podnikat. Jestli nám nefandí a chtějí nás zlikvidovat, tak ať to poví na rovinu. Ale ať už někdo něco řekne.

Ministerstvo zdravotnictví hovořilo o tom, že v určitém epidemickém stupni by lidé mohli navštěvovat restaurace s negativním testem.

Jak se na to díváte?

V evropských podmínkách a v časech před covidem bychom si klepali na hlavu. Teď už jsme ale v situaci, kdy si dokáži představit úplně cokoliv. Hledáme jakékoliv řešení, které nám pomůže otevřít. Proto budu raději souhlasit s tím, že hosty u vstupu zkontrolujeme. Samozřejmě, že to má mnoho much, ale je to pořád lepší než mít zavřeno. Lidé se testují v práci a mají o tom záznam, jsou naočkovaní, nebo covid prodělali a mají protilátky. Myslím si, že ten, kdo bude chtít navštívit služby, tak si to opatří.

Jaká je situace v gastronomii teď?

Samozřejmě velice špatná. Provozovatelé čekají, co bude. Každý den končí nějaké restaurace. V Plzni se například nedávno zavřela restaurace Na střelnici. Pěkná restaurace s terasou na dobrém místě. Je to škoda.