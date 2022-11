"Veřejnost ale oprávněně kritizuje načasování uzavírky, která se mohla s daleko menšími následky uskutečnit o právě skončených školních prázdninách, a nikoliv až nyní. Navíc je uzavírka nešťastně v souběhů s úplnou uzavírkou další „výpadovky“ z Plzně západním směrem v Radčicích, což situaci výrazně zhoršuje. Neříkám to jako výmluvu nebo omluvu dnešního průšvihu, ale jako fakt: O uzavírce křižovatky Vejprnická x Křimická, jejím načasování a souběhu s uzavírkou Radčic bylo rozhodnuto v říjnu ještě před mým nástupem do funkce náměstka primátora pro dopravu. Průšvih se snažím hasit. Svolal jsem ještě dnes jednání všech zainteresovaných účastníků, policie, PMDP, odboru dopravy, koordinátora uzavírek, Správy veřejného statku a dalších a budeme hledat cestu, jak v dalších dnech dopady na dopravu ve městě zmírnit. O výsledku Vás budu informovat," uvedl na Facebooku Tolar.

Plzeňané byli z dnešní dopravní situace rozhořčení. "Bydlím na severu Plzeňska, cca 20 kilometrů od Plzně, a cesta do práce mi trvá zhruba 20 minut. Dnes to ale bylo úplně jinak. Do Plzně jsem dorazila za necelou hodinu, protože jsem téměř půl hodiny stála v koloně z Křimic do Skvrňan," řekla Deníku Barbora Švecová s tím, že netuší, kudy by měla jet, aby se do zaměstnání dostala včas. "Opět to skvěle načasovali. Ve stejnou dobu jsou totiž uzavřené také Radčice a mezi Tlučnou a Vejprnicemi je semafor. Nezbývá tedy nic jiného, než se obrnit a vyrazit pokud možno tak o půl hodiny dříve," doporučila Švecová.