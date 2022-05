Žaneta Petružálková

Sládkové pivovaru Zlatá kráva Nepomuk je 31 let, je svobodná, bezdětná. Má středoškolské vzdělání s maturitou, poté se dálkově vyučila v oboru pivovarník – sladovník. Jejím největším koníčkem je pivo, ráda poslouchá dobrou hudbu.

Kdy jste poprvé ochutnala pivo?

Asi už v kolébce. Táta byl sládek, takže od malička jsem koštovala, když doma vařil pivo v hrncích. Táta pro pivo také žije.

Pivo vám evidentně chutná. Jaké máte ráda?

Pivo musí být dobré a musí mě uspokojit. Je mi víceméně jedno, o jaký typ jde. Ráda si pochutnám na ležáku, na „ejlíku“, na speciálu…

Ženy stále více pronikají do mužských odvětví, jedním z nich je i práce sládka. Proč vy jste se rozhodla stát sládkovou? Byl vám příkladem váš otec, bývalý sládek v pivovaru Modrá hvězda v Dobřanech, který má nyní svůj Pivovar Petra Petružálka v Merklíně u Přeštic?

Líbilo se mi od malička, co táta dělá. Vůně sladu, chmelu, nádherný produkt, pracujete s přírodou… Vždy jsem si tu práci přála dělat, takže se mi splnil sen. Byť cesta nebyla jednoduchá.

Sama říkáte, že cesta nebyla jednoduchá. Co vše jste se musela naučit, než jste se stala sládkovou?

Vyučila jsem se v oboru na škole, ale základ je praxe. Já jsem se učila v Purkmistru v Černicích u tamní sládkové Evy Strakové, než jsem šla vařit pivo sem. Důležité je, že to musíte dělat rád.

Jak vás přijímají kolegové z branže a pivaři?

Myslím, že úplně normálně. Dnes se ženy opravdu do mužských řemesel opřely a v tomto oboru je nás hodně. Jen v Plzeňském kraji je několik sládkových.

Kolik piv aktuálně vaříte?

Teď aktuálně šest. Stabilně máme desítku polotučnou, dvanáctku plnotučnou, jedenáctku Farm Apa, čtrnáctky Tractor Ipa a Choco Cow Stout. A k tomu 12 Sv. Jana Nepomuckého, což je pšeničné pivo neboli weissbier. K tomu se vždy podle sezony a kapacity snažíme lístek obohatit, abychom nabízeli aspoň osm druhů. Takže teď v létě to bude dvanáctka Yellou Cow, což je citronový speciál z bio citronů, a devítka Cyclist Break, což je velmi oblíbený nápoj. Dát si pět dvanáctek a jet ještě 30 km na kole, je nebezpečné, ale pět devítek je akorát.

Tak tohle by na dopravní policii asi rádi neslyšeli…

To máte pravdu.. (smích)

Jste experimentátor, který hledá nové druhy piva?

Určitě. Jsme mladý pivovar, otevírali jsme v prosinci 2018, a chceme si zachovat zákazníky, takže vaříme nové pivní styly, to, co je v módě. Vařili jsme třeba s pivovarem Permon kyselé pivo, máme naloženo i tzv. barikové pivo, to znamená v sudech po červeném nebo bílém vínu či po whisky.

Je nějaké pivo, které vaříte vyloženě ráda?

Všechny. Nevybírám si.

Jaký máte v pivovaru plánovaný výstav piva?

Jsou to tři tisíce hektolitrů ročně. Bohužel se nám to ještě ani jednou nepovedlo splnit. Rok 2019 byl zkušební, do dalších dvou se promítl covid. Tak letos to snad už vyjde.

Vidím tu různé trofeje. Kde už jste slavili se svými pivy úspěchy na soutěžích?

Měli jsme to štěstí, že už máme cen nasbíráno několik. Teď naposledy jsme vyhráli první cenu s naší klasickou Choco Cow, což je čokoládový stout, kde používáme kakaové boby ze stejně rukodělné malé čokoládovny, jako jsme my pivovárek. S „Čokinou“ jsme už vyhráli i první cenu od Sdružení přátel piva. Dařilo se nám i s jinými pivy. A uspěli jsme dokonce i na soutěži v zahraničí, v německém Frankfurtu, kde jsme vyhráli první místo s Tractor Ipou a druhé s dvanáctkou.

Jaký je podle vás aktuální český pivař? Je to pořád člověk, který chodí rád do hospody na točené pivo?

Myslím, že stoprocentně. Češi objevují pivní svět, který naši předci znali dávno. My vaříme pivo nefiltrované, nepasterizované, takže přesně tak, jak se vařilo dřív. Myslím si, že dnešní pivaři si rádi pochutnají na klasickém českém ležáku, ale jsou i pivaři, kteří rádi zajdou do pivních barů ochutnat několik druhů. Nabídka minipivovarů je opravdu rozsáhlá a jít do hospody vyzkoušet několik domácích piv je super.

Hospodám, pivním barům a podobným zařízením zasadil v uplynulých dvou letech tvrdou ránu covid, navíc se poslední dobou zdražuje. U vás stojí nyní čepovaná desítka přes 40 Kč, dvanáctka přes 50 Kč, obdobné to je jinde. Nebojíte se, že začnou lidé dávat přednost levnému lahvovému pivu ze supermarketu? Ostatně někteří už evidentně na pivo z lednice přešli…

Doufám, že lidé, kteří ochutnali takováto piva, dají přednost kvalitě před cenou. Člověk, který má rád pivo, bude chtít pít něco pořádného. Ještě bych k našim cenám připomněla, že se v nich mimo jiné odráží náklady na suroviny, které jsou z přírody.