Odpovědi občanů na tyto a další dotazy nyní zjišťuje nový průzkum, který může pomoci nastartovat změny k lepšímu. Výstup z průzkumu bude podkladem pro dokument Strategie Plzeňské aglomerace 2021+. Dotazník mohou lidé vyplnit na webu iti-plzen.cz do 13. prosince 2020.

„Do Plzeňské aglomerace spadá celkem 108 obcí, což je 22 procent obcí Plzeňského kraje. Na území aglomerace k 1. lednu 2019 žilo 309 tisíc obyvatel. Stejně jako u nás v Plzni, tak i v menších městech a obcích je důležité vědět, co občané chtějí, rozhodnutí se nedají dělat od stolu. Proto se opakovaně ptáme na jejich názory, podle nichž můžeme postupovat při dalším návrhu, nač se soustředit,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa.

V dotazníku, jenž je přístupný na webových stránkách iti-plzen.cz, se zástupci města ptají na potřebnost opatření v oblastech životního prostředí, vzdělávání, podnikání, dopravy, sociálních služeb a podobně. Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 10 minut.

Výstupy z dotazníku se stanou součástí připravovaného dokumentu nazvaného Strategie Plzeňské aglomerace 2021+. „Na něm pracujeme v souvislosti s novým evropským dotačním obdobím 2021 až 2027. Ten dotazník je jednoduchý, intuitivní. Lidé v něm mohou ohodnotit, jaká opatření jsou podle nich pro další rozvoj území důležitá,“ přiblížil ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně Erich Beneš. Ohledně toho, kolik by do Plzeňské aglomerace v novém dotačním období mohlo směřovat peněz, se v současné chvíli stále jedná. V minulém programovém období 2014-2020 byly do území z nástroje ITI investovány zhruba čtyři miliardy korun.

Dotazník bude možné vyplnit do 13. prosince 2020. Vyhodnocení bude probíhat jak ve vztahu k městu Plzni jako takovému, tak ve vztahu k celému území vymezené Plzeňské aglomerace. „Zjistíme tak, která ze stanovených opatření vnímají lidé jako přínosnější, a na která bychom se měli více zaměřit,“ vysvětlil Erich Beneš.